​​​​​​​عقيلة صالح: تركيا جزء من المشكلة في ليبيا وتهدف لفرض جماعة الإخوان

ونقلت قناة ليبيا عن صالح تأكيده أنه يجب خروج ما سمّاها "العصابات" من العاصمة الليبية لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي "إن تركيا تهدف لفرض جماعة الإخوان على حكم ليبيا"، مشدداً على أن "الشعب الليبي لا يقبل تهديد تركيا وسيدافع عن بلاده".

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد حذر في وقت سابق، أوروبا من أنها ستواجه تهديدات جديدة إذا سقطت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في ليبيا، وشدد أردوغان على أن "طريق الوصول لسلام في ليبيا يمر عبر تركيا".

هذا وتستعد عدة دول للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، غداً الأحد، حيث أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نيته لحضور المؤتمر، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مشاركته في الاجتماع.

وفي ظل النشاط الدبلوماسي غير المسبوق في ليبيا، أكدت قوى دولية استعدادها لحضور المؤتمر، والضغط من أجل إيجاد حلول توافقية تفضي لوقف الاقتتال الدائر منذ 9 أشهر.

(آ س)