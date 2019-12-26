​​​​​​​عشيرة السادة الطفيحين ترفض اتهام مشروع شمال وشرق سوريا بالانفصالي

رغم وجودهما كطرفين متصارعين على الأرض السورية، إلى أن مسؤولين من النظام السوري وآخرين فيما يعرف بالائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة وجهوا اتهامات متزامنة إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بأنها "انفصالية" بحسب زعمهم.

الاتهامات أطلقت في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال التركي هجوماً على شمال وشرق سوريا منذ الـ 9 من تشرين الأول من العام الجاري أدت إلى احتلال منطقة سري كانيه ومقاطعة تل أبيض وقرى في تل تمر وعين عيسى حيث تحتل تركيا ما يزيد عن مساحة عشرة بالمئة من إجمالي مساحة سورية.

هذه الاتهامات قوبلت برد حازم من العشائر العربية وكذلك الأوساط السياسية في شمال وشرق سوريا.

وفي ردّ للعشائر العربية على الاتهامات الأخيرة لمسؤولين عسكرين وسياسيين في النظام السوري, وآخرين فيما يعرف بالائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة أشار شيخ عشيرة السادة الطفيحين محمد بلهلوش في تصريح لوكالتنا وكالة هاوار إلى زيف تلك الادعاءات.

وقال بلهلوش "لا صحة للتصريحات والاتهامات والشائعات التي يروّجها مسؤولون في النظام السوري والائتلاف السوري, حول محاولة الإدارة الذاتية ومكونات المنطقة الانفصال عن سوريا, ولم نلتمس كعشائر عربية أية محاولة انفصال من جانب الإدارة الذاتية, نحن هنا متعايشون طوال عمر الأزمة، في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية".

وأضاف بلهلوش "نحن أبناء سوريا وفي شمال وشرق سوريا في خندق واحد مع الإدارة الذاتية ضد أية محاولة اعتداء على المنطقة, وليست هناك أية تفرقة بين المكونات، وجميع تلك الشائعات والاتهامات باطلة وعارية عن الصحة".

ورفض شيخ عشيرة السادة الطفيحين محمد بلهلوش، الأقاويل والاتهامات التي تُروّج عن مشروع أبناء شمال وشرق سوريا, وقال "نحن كوجهاء عشائر لن نسمح ولن نقبل لهذه الاتهامات بنشر التفرقة بين المكونات, نحن أبناء سوريا من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب, وفي شمال وشرق سوريا مدنيون وعسكريون نرفض هذه الأقاويل المروجة عن المنطقة".

(هـ ن)

ANHA