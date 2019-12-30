​​​​​​​عشائر حمص وحماة تُثني على مبادرة قسد لاستقبال نازحي إدلب

البيان قُرئ من قبل المتحدث باسم العشائر الوافدة الشيخ عبيد النهار في مقر العلاقات العامة لصلح العشائر في مدينة الطبقة بحضور عدد من شيوخ ووجهاء عشائر منطقة الطبقة.

وأثنى الشيخ عبيد النهار على "الجهود المبذولة من قبل قوات سوريا الديمقراطية في بسط الأمن والأمان في كافة مناطق شمال وشرق سوريا, والتي أصبحت ملاذاً آمناً لمئات الآلاف من السوريين الفارين من مناطق الصراع، وأصبحت مثالاً يحتذى لأخوة الشعوب".

كما دعا النهار "جميع المرتزقة السوريين المُغرر بهم من قبل الفاشية التركية والذين هَجّروا شعوب سري كانيه/ رأس العين وكرسبي /تل أبيض، وأعانوا تركيا على احتلالها، بإلقاء السلاح والعودة إلى رشدهم والنظر إلى حال أهلهم في إدلب الذين ذهبوا ضحية أطماع أردوغان واتفاقاته مع روسيا والنظام".

وأشار النهار أيضاً خلال حديثه إلى " قيام تركيا بتمرير مخططاتها وأطماعها العثمانية إلى ليبيا، واستغلال الدماء السورية عن طريق إرسال المرتزقة السوريين ممن يُسمون أنفسهم" الجيش الوطني" للقتال في ليبيا.

وشكر النهار في بيانه أيضاً "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على تقديمها لكافة سُبُل الدعم للمُهجّرين والنازحين من مختلف الجغرافية السورية".

وقبل أيام، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "إن جميع مناطق شمال وشرق سوريا مُستعدة لاستقبال النازحين من إدلب بالتعاون والتنسيق مع القوات الإدلبية المنضوية تحت راية قسد".

(م)

ANHA