​​​​​​​عشائر الهول تدعم قسد وتدعو لإخراج السوريين من مخيم الهول

عقد، مجلس ناحية الهول اجتماعاً لوجهاء عشائر منطقة الهول في مدينة الحسكة لمناقشة الوضع السياسي في المنطقة والتحديات والمشاكل التي تواجه شمال وشرق سوريا.

بدأ الاجتماع الذي عُقد في صالة المجلس، وحضره الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي الدار خليل، بالوقوف دقيقة صمت.

وخلال الاجتماع تحدث الدار خليل، وأوضح أن الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا تهدف إلى احتلال المنطقة وإحياء السلطنة العثمانية القديمة.

ونوّه خليل أن أردوغان نصّب نفسه مسؤولاً وحامياً لتنظيم الإخوان في العالم ومرتزقة داعش ومرتزقة الجيش الوطني، "لذلك حربه على الشمال السوري لن تتوقف عند منطقة معينة".

ولفت خليل إلى أن ما قدمته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وما قدمته قوات سوريا الديمقراطية من شهداء وتكاتف شعوب المنطقة، جعل الرأي العام العالمي يقف الى جانب قضية شعوب المنطقة العادلة.

وبيّن خليل أن إصرار النظام السوري على موقفه من المفاوضات حول مستقبل سوريا، جعل الوضع السوري يزداد سوءاً، وأعطى فرصة للاحتلال التركي للتعدي على السيادة السورية واحتلال مدنها "، ولمواجهة المشاكل والصعوبات التي تعيشها المنطقة لا بد من تكاتف الشعب ليكون صفاً واحداً في وجه الأعداء".

وبعد ذلك تم فتح باب الحوار أمام وجهاء العشائر حول المشاكل والصعوبات التي تواجه المنطقة في هذه الفترة، ومطالبة الجهات المعنية بالوقوف عليها.

كما أكد وجهاء العشائر وقوفهم مع قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب والاحتلال التركي، وعبّروا عن دعمهم للإدارة الذاتية الديمقراطية.

وشدد وجهاء العشائر، على ضرورة الإسراع في إخراج أبناء الشمال السوري، الذين لم يتورطوا مع داعش، ولم تتلطخ أيديهم بدم الشعب السوري من مخيم الهول.

(هـ ن)

ANHA