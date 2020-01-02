​​​​​​​عشائر الرقة ودير الزور يشكرون مبادرة قسد، ويطالبون المرتزقة بالاستفاقة من غفلتهم

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قال قبل أيام في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "إن جميع مناطق شمال وشرق سوريا مُستعدة لاستقبال النازحين من إدلب، بالتعاون والتنسيق مع القوات الإدلبية المنضوية تحت راية قسد".

وشكر شيخ عشيرة السبخة محمد تركي السوعان مساعي قوات سورية الديمقراطية في احتضان جميع السوريين المُهجّرين والنازحين من مناطق الصراع.

وقال السوعان عن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بدا ذلك جلياً من خلال أطماعه في احتلال سورية، مستعيناً بمجموعة من المرتزقة السوريين، وهذا ما حدث بالفعل بعد احتلال مناطق واسعة من سورية وعلى رأسها عفرين وجرابلس والباب ، ومؤخراً سري كانيه/ رأس العين وتل أبيض".

واعتبر السوعان أن إقحام أردوغان للمرتزقة السوريين في أطماعه العثمانية بليبيا" متاجرة بدماء السوريين وتصفية المرتزقة السوريين في الخارج باتفاق مع روسيا والنظام"، مُشدداً على ضرورة "أن يعي المرتزقة هذا الأمر، وأن يلقوا سلاحهم ويكونوا عوناً لأهلهم، ويشاركوا في طرد المحتل العثماني من كامل الأراضي السورية".

وبدوره شيخ عشيرة العلّي كبرى عشائر قبيلة الولدة في الرقة، رمضان الرحال بيّن أن هدف أردوغان هو "إعادة إحياء أمجاد الدولة العثمانية، وإعادة احتلال الجغرافية التي كان يحتلها في السابق، مستغلاً الاضطرابات الداخلية للدول ودعم الفصائل المرتزقة لضمان الانقسامات، وإطالة عمر الأزمات التي تسهل عليه السيطرة والاحتلال وهذا ما يحدث في سورية وليبيا".

كما سلّط الرحال الضوء على مشروع الإخوان المسلمين" الذي يدعمه أردوغان في كل مكان و دعم تركيا وقطر لأفراد الجماعات المتطرفة سواء في سورية أو ليبيا وأي مكان يتواجدون فيه".

شيخ عشيرة المراشدة في دير الزور حمد الثلجي من جهته بيّن أن دولة الاحتلال التركية "تسعى إلى إعادة الهيمنة العثمانية على الشرق الأوسط"، مستشهداً بمواقف الكثير من الدول العربية والأوروبية" بوصف سياسات ومواقف الدولة التركية بالتوسع العثماني الجديد".

وأكد الثلجي :" تركيا تدّعي أنها تقوم بإنشاء منطقة آمنة، ولكن نواياها خبيثة ونحن نعلم مطامعها الحقيقية وسنكون لها بالمرصاد".

وأشار الثلجي:" علينا نحن السوريين أن نتكاتف وننبذ العنف، ونضع مصلحة سوريا وشعب سوريا في أولوياتنا، وليس الأنظمة لأن الأنظمة هي سبب رئيسي بدمار وتشرذم الشعب في سوريا".

ونوّه الثلجي ": علينا نحن شعب سورية بجميع أطيافه ومكوناته أن نتكاتف ونوّحد موقفنا، فلا توجد لدينا أية مشكلة مع أي مكون سوري، ومتعايشين منذ مئات السنين ".

(كروب/سـ)

ANHA