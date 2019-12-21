​​​​​​​عرض فيلم وثائقي عن مجزرة تل رفعت

ارتكب جيش الاحتلال التركي مجزرة بحق أهالي عفرين، الذين هُجّروا قسراً من ديارهم، في الـ 2 من كانون الأول لهذا العام في ناحية تل رفعت باستهداف قصف مدفعي، مما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين بينهم ثمانية أطفال، بالإضافة إلى أكثر من 12 آخرين أصيبوا بجروح.

وعن هذه المجزرة عرض اليوم مكتب تنظيم الشباب لحزب سوريا المستقبل بالتنسيق مع حركة الشبيبة الثورية السورية في مركز الحركة بحي الشيخ مقصود في القسم الغربي من الحي فيلماً وثائقياً عن هذه المجزرة، حضرها عشرات من الشبيبة وأعضاء المؤسسات المدنية.

وبدأ العرض بالوقوف دقيقة صمت، من ثم استنكرت الإدارية في مكتب تنظيم الشباب لحزب سوريا المستقبل هيفا دادو في كلمة ألقتها، ممارسات وانتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق الشعب في شمال وشرق سوريا وخاصةً مجزرة تل رفعت.

وناشدت هيفا جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحقوق الطفل، بعدم غض النظر عن ما يمارسه الاحتلال التركي بحق الشعب، وأن يقوموا بمهامهم حيال الانتهاكات التي تُرتكب بحق الشعب في شمال وشرق سوريا.

تلاها عرض سينفزيون عن مجزرة تل رفعت وبعض المقتطفات من المجزرة ومراسم تشييع الشهداء.

وانتهى العرض بترديد الشعارات التي تُحيي الشهداء.

(ع س/د ج)

ANHA