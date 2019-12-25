​​​​​​​عدد المهجرين في مخيم واشوكاني يرتفع إلى 5700 مهجر

نتيجة العدوان التركي ومرتزقته على منطقة سري كانيه وأريافها، هجّرت الآلاف من العوائل من مناطقهم قسراً, وفقد المئات حياتهم, حيث خصّصت الإدارة الذاتية أكثر من 64 مركزاً لإيواء المهجرين، وكذلك أنشأت مخيم واشوكاني، الذي يبعد عن مركز مدينة الحسكة 12 كم غرباً.

وتتجه العديد من العوائل إلى المخيم بشكل شبه يومي، حيث وصل عدد المهجّرين في المخيم في الـ 21 من كانون الأول الجاري إلى 5000 مهجر.

وفي هذا الإطار وصلت دفعات جديدة خلال اليومين المنصرمين، وبذلك يصل عدد المهجّرين في المخيم إلى أكثر من 5700 مهجر من مختلف المناطق، التي تشهد اشتباكات.

الإداري في مخيم واشوكاني حسن أحمد يوسف، أوضح أن عدد المهجرين يزداد يوماً بعد يوم, إذ يعيش المهجّرين حياة مأساوية في المخيم، مع قدوم فصل الشتاء بسبب غياب المنظمات الدولية.

ورغم الحياة المأساوية، والظروف الصعبة، التي يعيشها المهجرين, تتغافل المنظمات الدولية والإغاثية عن تقديم المساعدات الإنسانية لهم، ويقع العبء بأكمله على عاتق الإدارة الذاتية ومنظمة الهلال الأحمر الكردي.

(ج إ/هـ ن)

ANHA