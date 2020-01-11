​​​​​​​عبد الرحمن دمر: العزلة ليست على القائد بل على الشعب الكردي

تستمر الدولة التركية بانتهاك أدنى معايير حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تخص المعتقلين السياسيين، في فرضها عزلة على القائد عبد الله أوجلان، ومنعه من اللقاء بأهله ومحامييه.

ويشهد الشارع الكردي انتفاضات جماهيرية تندد بهذه العزلة منذ العام 2015، ما دفع الدولة التركية إلى تبرير موقفها أمام الرأي العام العالمي والسماح بإجراء بعض اللقاءات بين القائد ومحاميه منتصف العام الفائت، لكنها عادت في الآونة الأخيرة إلى منع محامي أوجلان من الوصول إليه، أو السماح لذويه بلقائه.

وفي هذا السياق قال الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات عبد الرحمن دمر في لقاء أجراه مراسلو وكالتنا:" إن الدولة التركية تعمل على عزل الشعب الكردي عن الحلول السياسية، وحرمانه من حقوقه لهذا تفرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان لأنه وصل إلى الرأي الصواب في حل أزمة الشرق الأوسط".

وأضاف عبدالرحمن: "إن القائد كان له الدور الأكبر في إنارة درب الحرية للشعوب، عن طريق فكره والمشاريع التي طرحها، من قبيل الأمة الديمقراطية التي احتوت كافة مكونات المنطقة وليس فقط الشعب الكردي".

وقال عبد الرحمن: "إن هناك الكثير ممن رفضوا مشروع الأمة الديمقراطية والأفكار التي طرحها القائد، لذلك حاكوا هذه المؤامرة وقاموا بعزله, وهذا دليل على أننا نحن الهدف من هذه العزلة وليس فقط شخص القائد".

وأشار دمر إلى أن المظاهرات التي خرجت ضد فرض العزلة على القائد، وضعت تركيا أمام موقف محرج دولياً لذلك تراخت أمام ضغوطات دولية ومحلية، وسمحت بإجراء لقاءات محدودة، وهذه اللقاءات التي أجريت معه كانت السبب في الكثير من التغيير في المنطقة.

وأوضح بأن أوجلان "صاحب فكر وقرار، ولديه المئات من المؤلفات والكتب، ناهيك عن الحنكة السياسية التي يتمتع بها, وهذا ما تهابه الجهات الرافضة لحرية الشعوب وتطلعاته, أما الآن:" فنحن نرى بأنه لن يبق الشعب في صمته أمام هذه العزلة التي تفرضها على الشعب الكردي عن طريق قائده".

وفي ما يخص الحل في منطقة الشرق الأوسط التي تصاعدت فيها حدة التوترات في الآونة الأخيرة، قال عبد الرحمن دمر إن "الشرق الأوسط يعاني من الكثير من التخبط والفلتان الأمني، وهذا ما يجعله أمام حافة الانهيار، والأمثلة كثيرة مثل سوريا وليبيا، وكما هي الفوضى الحاصلة في تركيا من انشقاقات سياسية عن الأحزاب الحاكمة إلى الاعتقالات".

وأضاف "الدول القوموية التي تعتمد على الأنانية تحت شعار اللون الواحد، الدين الواحد، والراية الواحدة، والحزب الواحد قد انهارت أغلبها بسبب عدم تحمل الشعوب لهذه الأنظمة".

ولفت إلى أن "الشعوب لم تعد تقبل مثل هذه الأنظمة وكل الدول التي تحكم شعبها بشكل ديكتاتوري، تعيش في فلتان داخلي أو تنهار مثل كل الدول التي انهارت في الشرق الأوسط".

وفي نهاية حديثه قال الرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات عبد الرحمن دمر:" إن حكومة العدالة والتنمية إبان الانتخابات الأخيرة، بات من الواضح مدى ضعفها وانهيارها الداخلي, وعليه لن يكون الحل في الشرق الأوسط إلا من خلال مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان.

(ج)

ANHA