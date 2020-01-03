​​​​​​​طلعت يونس: تركيا تسعى لضم المناطق المحتلة

وتحتل تركيا مناطق عفرين وجرابلس واعزاز والباب وإدلب وكري سبي وسري كانيه في شمال وشمال وشرق سوريا.

وبدأ الاحتلال التركي المباشر لأراضي سوريا في 24 آب عام 2016 عقب 12 يوماً فقط من هزيمة داعش في منبج.

وفي جميع المناطق التي احتلتها هجرت تركيا برفقة المجموعات المرتزقة السكان الأصليين للمناطق المحتلة واستقدمت عوائل المرتزقة إضافة إلى فرض اللغة التركية في المناهج الدراسية وكذلك حولت أسماء الكثير من المناطق والساحات والمرافق العامة إلى أسماء تركية في سياسة منهجية تهدف لتغيير هوية المناطق المحتلة.

وعن الهجوم التركي الأخير على شمال وشرق سوريا، قال يونس "دولة الاحتلال التركي تهدف لإحداث تغيير ديمغرافي في مناطق شمال وشرق سوريا، ولتنفيذ هذه السياسية شنّت هجمات على المنطقة بشكل مباشر".

وأضاف "اتضحت هذه السياسية بشكل جليّ، عقب العدوان التركي على مناطق عفرين، حيث يتم تغيير ديمغرافية المنطقة".

وذكر الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، جملة من الانتهاكات التركية قائلاً " تركيا وبعد احتلالها لمدينة عفرين غيرت كافة معالم المدينة، ونهبت مناطقها الأثرية، بهدف تغيير هُويتها وطمس هُوية شعبها بشكل كامل، من الناحية الثقافية والاجتماعية والتاريخية"، مضيفاً "لذلك وطّنت (تركيا) مرتزقتها في المدينة، بالإضافة لتغيير لغة سكان المنطقة إلى اللغة التركية".

يونس أكد أن دولة الاحتلال التركي، وبعد هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول، واحتلالها مناطق جديدة، اتبعت السياسية ذاتها، ليس بحق الكرد فقط بل بحق كافة المكونات، وقال "بعد احتلال تركيا لمدينتي كري سبي وسري كانيه التي يقطنها الكرد والعرب والأرمن، تم تهجيرهم قسراً، وتعمل الآن على تغيير هُوية المدينتين إلى الهُوية التركية".

وعن الهدف الرئيس لتركيا من احتلال أراض سورية، قال يونس "ضمّ هذه المناطق إلى تركيا".

(أ ب)

ANHA