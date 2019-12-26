​​​​​​​طالبان تُصعّد هجماتها ودعوات للتظاهر مجدداً في إيران

تطرّقت الصحف العالمية اليوم إلى الوضع في أفغانستان, بالإضافة إلى الأزمة اللبنانية, وإلى التظاهرات في إيران.

مسؤول أفغاني: طالبان اختطفت 26 ناشطاً من نشطاء السلام

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في أفغانستان، وفي هذا السياق نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة الأفغانية قوله: إن طالبان نصبت كميناً لقافلة تضم نشطاء للسلام في غرب أفغانستان وخطفت 26 شخصاً.

وبحسب الصحيفة "قام المتمردون بنصب الكمين في منطقة بالا بولوك في مقاطعة فرح، يوم الثلاثاء.

وقال محيب الله محيب، المتحدث باسم شرطة المقاطعة، إن طالبان أجبرت القافلة المكوّنة من ست مركبات على التوقف، ثم قادتهم إلى مكان مجهول.

لبنان يتجه نحو الانهيار بينما يواصل المحتجون التظاهر

لبنانيا نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً عن الوضع المتدهور في لبنان نتيجة الفساد المستشري والكسب غير المشروع، وعدم وجود أشخاص أكفّاء في سدة الحكم.

وفي منتصف شهر كانون الأول، أي بعد شهر ونصف من الاحتجاجات التي شلّت لبنان ووضع طبقته السياسية في قفص الاتهام، تسبب حديث قسيس لبناني في إثارة ضجة عندما أخبر جماعته ببدء تخزين الطعام.

وقال القسيس في مدينة صيدا الجنوبية إن السنوات الثلاث المقبلة ستكون صعبة، وذلك نقلاً عن البطريرك الماروني في البلاد، حيث نصح الناس بزراعة القمح، حيث قال لهم "يقول قداسته إن الأزمة ستستمر لسنوات، والمجاعة تقترب".

وتشير الصحيفة إلى أن الكلام المنقول عن البطريرك انتقل كالنار في الهشيم، وسبب حالة من الذعر لدى الأوساط الشعبية بخصوص المخاوف من حصول مجاعة فعلية في لبنان، فيما حذّر آخرون من حصول انهيار اقتصادي أسوأ مما كان عليه الوضع إبان الحرب الأهلية اللبنانية.

إيران تقطع الأنترنت وسط دعوات للاحتجاجات

وفي الشأن الإيراني قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن السلطات الإيرانية قامت بقطع الإنترنت في عدة محافظات ومدن، تحسباً لاحتجاجات يوم غد الخميس، تمت الدعوة إليها في حملة عبر مواقع التواصل.

والجدير بالذكر أنه أدى انقطاع الإنترنت في الشهر الماضي عن فصل عما يحصل في ايران عن العالم حيث قتلت قوات الأمن المحتجين.

وقال مصدر لم تكشف عن هويته نقلته وكالة أنباء العمل الإيرانية شبه الرسمية إن خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال قد تم إغلاقها يوم الأربعاء في مقاطعة البرز المتاخمة للعاصمة طهران، ومقاطعة فارس الوسطى التي تضم مدينة شيراز، فضلاً عن المحافظات الأخرى، من كردستان غرباً وزنجان شرقاً.

وتم تأكيد قطع الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الإيرانيين الذين أثاروا مخاوف من أن الهدف من هذه الخطوة هو قطع البلاد عن العالم الخارجي، وذلك قبل حملة قمع عنيفة مثل تلك التي وقعت الشهر الماضي والتي خلّفت مئات القتلى.

وأفادت بيانات شركة مرصد الإنترنت "نت بلوكس NetBlocks" بحدوث خلل في شبكات الهواتف المحمولة في إيران صباح يوم الأربعاء.

وأكّدت نت بلوكس أن المستخدمين للإنترنت عبر الهواتف المحمولة في إيران أبلغوا عن انقطاع الخدمة في مدن متعددة، حيث تُظهر بيانات الشبكة هبوطين متميزين في الاتصال في حوالي الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت المحلي و8:00 صباحاً.

وذكرت الشركة أن العطل لا يرتبط بأي مشكلة دولية، وقد ربط المستخدمون ذلك باحتمال اندلاع الاحتجاجات المخطط لها في 26 كانون الأول.

وقال المصدر الذي لم يتم الكشف عن هويته والذي استشهدت به إيلنا إن الإغلاق كان "بناءً على أمر من الأجهزة الأمنية"، في إشارة مُرجّحة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يضم الزعيم الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني ورئيس الحرس الثوري.

(م ش)