​​​​​​​طائرات مجهولة تستهدف سجناً لمرتزقة تركيا شمال حلب

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن أصوات انفجارات عنيفة سُمعت، صباح اليوم، في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، تبين أنها ناجمة عن استهداف أحد السجون التابعة لمرتزقة ”الجبهة الشامية” المدعومة من تركيا.

المرصد أكد أن القصف الذي تعرض له السجن المعروف باسم “المعصرة” كان من قبل طيران مجهول مُسيّر، يُرجّح أنه تابع لـ ”التحالف الدولي” في بلدة “سجو” قرب مدينة اعزاز شمال شرق حلب، والذي أدى إلى دمار كبير، وانهيار البناء الذي يتواجد ضمنه السجن بشكل كامل.

ونفذ التحالف الدولي ضد داعش غارات عديدة خلال الفترة الماضية، استهدفت قادة لمرتزقة داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى في مناطق تحتلها تركيا، وكان أبرزهم زعيم مرتزقة داعش أبو بكر البغدادي.

(أ س)