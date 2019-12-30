​​​​​​​طائرات روسيا تعاود قصف (خفض التصعيد) والنظام يستقدم تعزيزات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطائرات الروسية عادت لتصعد من قصفها الجوي على منطقة ما تسمى خفض التصعيد.

وشنّت صباح اليوم الطائرات نحو 19 غارة، استهدفت خلالها أماكن في الإيكاردا وأم عتبة والشيخ أحمد وتل حدية وزمار بريف حلب الجنوبي، ومعرشورين ومحيط الغدفة بريف معرة النعمان، حيث تقع المناطق المستهدفة عند الأوتوستراد الدولي.

واستهدفت طائرات النظام الحربية أماكن في بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وعلى صعيد متصل تواصل قوات النظام استقدام التعزيزات العسكرية إلى الريف الحلبي، حيث وصلت خلال الـ 48 ساعة الفائتة عشرات الآليات العسكرية المُحمّلة بالجنود والأسلحة والذخائر إلى الريف الجنوبي لحلب وضواحي المدينة الغربية.

وكانت جبهات إدلب قد شهدت هدوءاً نسبياً وذلك بعد اجتماعات عُقدت في موسكو بين وفود تابعة لروسيا وتركيا والنظام, حيث تحدثت مصادر بأن تركيا حاولت تحسين شروطها, عبر تسليم الطريق الدوليM5 إلى النظام, مقابل بقاء القوات التركية ومرتزقتها شمال الطريق.

وقامت على إثرها المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا بالانسحاب من الطريق الدولي, كما تقدّمت قوات النظام إلى مناطق توجد فيها نقاط مراقبة تركية.

(أ س)