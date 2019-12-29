​​​​​​​ضبط أدوية منتهية الصلاحية في الشدادي

ضبطت لجنة الصحة بالتنسيق مع لجنة التموين في بلدية الشدادي, كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية.
المجتمع والحياة 2019-12-29T08:51:00 الحسكة

بالتنسيق بين لجنة الصحة في مجلس ناحية الشدادي ولجنة التموين في البلدية وخلال جولة على الصيدليات، تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية.

وأكد عضو لجنة الصحة صالح حمود العلي، أنه وخلال الجولة الاعتيادية على الصيدليات، تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية، منها "إبر الدكلون، شراب الأطفال، وحبوب آلام الرأس" وغيرها من الأدوية، في أكثر من سبع صيدليات بالناحية.

ونوّه العلي, أنه تمت مصادرة الأدوية المخالفة، وتنظيم عقوبات بحق المخالفين، كتنبيه أولي لمنع تكرار الحادثة.

والجدير بالذكر أن لجنة الصحة ستتلف هذه الأدوية وتحرقها في مكبات المدينة.

(ب د/هـ ن)

ANHA


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