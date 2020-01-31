​​​​​​​ضابط أمريكي: الوجود العسكري التركي في ليبيا سيسبّب المزيد من التصعيد

وقال تاونسند :إن القتال المستمر في البلاد قد جعل المجتمع الدولي "مشلولاً" دون أي تقدم حقيقي نحو حل سياسي، حسب ما نقلته المونيتور.

وقال تاونسند في بيانه الذي وجهه إلى الكونغرس الأمريكي: " إن نشر تركيا ـ مؤخراًـ للقوات والمعدات يهدّد بتصعيد كبير، حيث تحاول كل من روسيا وتركيا رفع الميزان لصالحهما"، وأضاف: من النتائج السيئة المحتملة لكل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وصول روسيا إلى قواعد النفط والعسكرية.

وبين ستيفن تاونسند أن موسكو لها روابط قوية بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويشعر البنتاغون بالقلق الكبير من تعميق روسيا وجودها في ليبيا، وقال تاونسند بصدد ذلك :"تعمل موسكو بشكل دائم لتأمين الاستثمارات الروسية على حساب الأفارقة، ودعم الأنظمة الفاسدة، وإنشاء بصمة عسكرية روسية أوسع على مستوى العالم".

وفي هذا السياق أعرب أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ عن دعمهم في جلسة يوم الخميس للاحتفاظ بمزيد من الموارد في قيادة إفريقيا، حيث يشارك بذلك 5100 جندي أمريكي في مكافحة الإرهاب.

وتعمل تركيا على نشر مرتزقة سوريين وقوات تركية في ليبيا، وإنشاء مطار في معيتقية ،وأيضاً قواعد عسكرية لصالح حكومة الوفاق.

(م ش)