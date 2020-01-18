​​​​​​​صحيفة: تركيا متّهمة بالمساعدة في عودة داعش إلى الظهور مرة أخرى

وجاء ذلك وفقًا للصحيفة بعد أيام من تحذير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبيل مؤتمر للناتو من أن مرتزقة داعش في تقدّمٍ بليبيا، وأصبح الآن أقرب إلى شواطئ أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن الملك الأردني قوله: "عدة آلاف من المقاتلين غادروا إدلب السورية عبر الحدود الشمالية، وانتهى بهم المطاف في ليبيا، هذا شيء يهم منطقتنا.

واعتبرت الصحيفة أنه بات معروفاً الآن أن ما يقرب من 2000 من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا هم مجموعة متنوعة من الفصائل المتطرفة التي تدعمها تركيا في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء المرتزقة يتم الدفع لهم من قبل حكومة الوفاق عبر عقود مدتها 6 أشهر مع وعد بالجنسية التركية.

والجدير بالذكر أن تركيا كانت المشتري الرئيسي للنفط عندما كانت تسيطر عليه داعش في العراق، حيث اتهمت روسيا حينها الرئيس التركي وعائلته بالاستفادة الشخصية من تجارة النفط في أواخر عام 2015.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن القوات التركية زودت داعش والجماعات المتطرفة الأخرى بالأسلحة والمعدات والتدريب.

(آ س)