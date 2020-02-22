​​​​​​​صحيفة روسية: تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الروسية

وأشارت صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض دعم الخطط الروسية لحل الوضع في إدلب.

ووفقاً للمعلومات التي نشرها المنفذ الإخباري الروسي "free-news.su" أن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الروسية المتوجهة إلى قاعدة حميميم.

وتفيد البوابة أنه في الأيام الأخيرة حظرت أنقرة مرور طائرة نقل عسكرية من طراز Tu-154 تابعة للقوات الجوية الروسية واثنتان من طراز Su-24M فوق أراضيها، وكذلك رفضت أنقرة السماح للطائرات "Rosguard" دخول مجال تركيا الجوي.

وفي هذا الصدد كان على الطائرة تغيير مسارها، وحلقت فوق بحر قزوين وأراضي إيران والعراق.

وتوقع الخبير العسكري سيرجي إيشينكو أن يؤثر هذا القرار على "تشغيل القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس".

علاوة على ذلك، لم يستبعد الخبير فرض حظر على النقل: "إذا قام الأتراك فقط بإغلاق منطقة مضيق البحر الأسود مؤقتاً على الأقل لسفننا، فستتوقف عمليات النقل المنتظمة للسفن الروسية الهجومية البرمائية وسفن النقل المختصة لتسليم البضائع العسكرية إلى سوريا في وقت واحد.

وقال ألكساندر خراميخين، نائب مدير معهد التحليل السياسي والعسكري: "وفقاً لمعاهدة مونترو، لا يحق للأتراك سد المضائق إلا في حال نشوب حرب بين انقرة وموسكو"، مثل هذه الحرب من الناحية النظرية وبحسب الخبير ليست مستبعدة .

وبحسب الصحيفة، أن حصاراً يطال مضيق البوسفور والدردنيل من قبل تركيا مستبعد، ولكن بمقدور أنقرة التأثير على حركة نقل البضائع الموجهة من روسية إلى سورية بحسب نظام ""Express Express، ووفقاً لاتفاقية مونترو، يُمنح حق السماح أو حظر مرور أي سفن عسكرية عبر المضيق إذا كانت أنقرة تعتبر نفسها مهددة بشكل مباشر بالحرب.

لذلك لا يمكن استبعاد حصول مشاكل من مرور السفن التي تزود المجموعة الروسية في سوريا وكذلك النظام الذي يقاتل في إدلب.

وقال الخبير العسكري الجنرال يوري نتكاشيف : "إن محاولة كسر الإمداد الجوي للمجموعة العسكرية الروسية في سوريا تشير إلى أن أنقرة لم تعد تعتبر شريكاً لها في عملية آستانا".

ويرى أن "حظر مرور الطائرات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية على أراضي تركيا يجعل طريقها إلى سوريا أطول مرتين تقريباً, سيتطلب ذلك تكاليف إضافية للوقود ومواد التشحيم، وسيزيد أيضاً من تكلفة تشغيل معدات الطيران".

وقال الخبير إنه بالنظر إلى النقص في طائرات النقل العسكرية والتباطؤ في عملية تحديثها، والعجز في الميزانية العسكرية والتخطيط المحدود للوقود ومواد التشحيم لعام 2020، فهذه مشكلة محددة للجيش الروسي ولحل مهامه في سوريا.

(م ش)