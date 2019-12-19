​​​​​​​صحف: أنقرة وضعت نفسها في قلب نزاع مُستعر يُمهد لمواجهة كبرى

ونشرت صحيفة جيروساليم بوست الإسرائيلية مقالاً تحدثت فيه عن تصرفات تركيا العدوانية وخاصة في ليبيا ، حيث تُشير الصحيفة إلى أن أنقرة وضعت نفسها في قلب نزاعٍ مُستعر عن طريق تصعيد تدخلاتها في الأزمة الليبية، الأمر الذي قد يُمهد لمواجهة اوسع في المنطقة.

ووقّعت أنقرة اتفاقية مع حكومة فايز السراج في نوفمبر/تشرين الثاني والتي رسمت الحدود البحرية للبلدين، وأثارت إمكانية أن تُرسل تركيا قوات لدعم السراج التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والتي تتعرض للهجوم من قبل الجنرال خليفة حفتر.

وترى الصحيفة أن حفتر يحظى بدعم مصر واللاعبين الإقليميين الآخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقد اتصلت القاهرة بالأمم المتحدة بشأن الاتفاقية.

وتشعر مصر بالقلق من محاولات تركيا التدخل في ليبيا، بعد أن سعت أنقرة إلى اتفاق بين البلدين في البحر ولمّحت إلى أنها قد تُرسل قوات إلى طرابلس.

وترى الصحيفة إلى أن إرسال تركيا طائرات إلى قبرص، وكذلك إنهاء واشنطن الحظر على بيع الأسلحة لقبرص قد تزيد من حدة التهديدات والتوترات في البحر المتوسط.

كما تلفت الصحيفة إلى أن نوايا تركيا خطيرة جداً، حيث تملك الأخيرة قواعد في كل من قطر والصومال، وكذلك كانت قد استأجرت جزيرة في السودان وتريد بناء قواعد عسكرية في ليبيا.

ويُقال أن موسكو تدعم قوات حفتر، مما دفع تركيا إلى البحث عن مناقشات رفيعة المستوى في الأسابيع المُقبلة مع روسيا، إلا أن هذا قد يعني أن روسيا وتركيا يمكن أن توقعا اتفاقاً بشأن ليبيا كما فعلت في شمال سوريا.

وفي الوقت نفسه، زادت الحدود البحرية المُحددة في الاتفاقية من التوترات عبر البحر المتوسط، حيث تقدّمت تركيا بادعاء لمنطقة تتداخل مع المطالبات اليونانية والقبرصية والتي تغطي مسار خط أنابيب مخطط لنقل الغاز من إسرائيل إلى إيطاليا.

وتقول الصحيفة، إن وسائل الإعلام المصرية دافعت عن تعاون أوثق مع اليونان في مواجهة تحدي تركيا، في حين أن إسرائيل لها مصالح استراتيجية مشتركة مع القاهرة وأثينا.

وترى الصحيفة إن تغلغل أنقرة في ليبيا هو من أجل أن يكون للأولى دور أكبر في أي صفقة نهائية حول ليبيا.

وذكرت صحيفة لنزافيسمايا جازيتا الروسية أن تورط تركيا في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى صراع.

وبدورها تقول صحيفة الأهرام المصرية إنه في مواجهة "الطموحات المُهيمنة التركية"، يجب على اليونان ومصر العمل عن كثب لتعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية, وبأن أنقرة سوف تستخدم نفس التكتيكات التي اتبعتها للتدخل واحتلال شمال سوريا، واستخدام هذا النفوذ للتأثير على أوروبا ولإجبار دول مثل ألمانيا أو إيطاليا أو دول أخرى على القبول بشروط أنقرة في ليبيا.

(م ش)