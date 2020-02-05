​​​​​​​شيوخ ووجهاء عشائر عربية: أفكار القائد أكبر من أن يتم تقييدها خَلف الجدران

مع اقتراب الذكرى الحادية والعشرين للمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان وفرض العزلة عليه من قبل الدولة التركية، نادت الشعوب التي اعتنقت فكر الأمة الديمقراطية مراراً بحريته، بعد فشل الدولة التركية في تقييد الأفكار التي طرحها وباتت منهجاً للشعوب المطالبة بالحرية والكرامة.

وفي لقاء أجرته وكالتنا اليوم مع بعض شيوخ ووجهاء عشائر مدينة الطبقة وريفها أكدَّ وجيه عشيرة السخاني فواز البيك، أنَّ المؤامرة الدولية التي تعرض لها القائد عبد الله أوجلان قد فشلت، وهذا ما يغيظ الدولة التركية ويزعجها لأنها لم تحقق باعتقاله أهدافها القمعية، وقد وصل فكر الأمة الديمقراطية لجميع الشعوب المضطهدة، واختارت هذه الشعوب طريق النضال لأجل الحرية والكرامة.

وأسرت الدولة التركية القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط عام 1999.

حرية القائد حاجة وضرورة ملحة للإنسانية جمعاء

وأشار البيك إلى الحكمة والفلسفة التي طرحها القائد عبد الله أوجلان منوهاً أن هذه الفلسفة قد تدرس في شتى جامعات ومدارس العالم، لما تحمله من فكر متحرر ضجت به كل الرؤى والطموحات التي تنادي بحرية الإنسان وقدسية حقوقه، مضيفاً" بعد أن اطلعت على إحدى الرسائل التي وجهها القائد خلال العام الماضي إلينا مع أحد أقربائه، لمست فيها الشفقة تجاه ما وصلت إليه حال الإنسانية نتيجة للأمراض التي نخرت المجتمعات، وشعرت أن هذه المشاعر تعبّر عن مدى حب القائد العميق للمجتمع الإنساني الذي يتمتع بالحرية".

يجب على المجتمع الدولي أن يمنح العدالة لصاحب الفضل في ترسيخ الفكر الديمقراطي

وفي ختام حديثه ناشد البيك "المجتمع الدولي وكل من يهمه أمر كرامة الإنسان، من أجل النظر بعين الاعتبار إلى مسألة عزلة القائد"، مشدداً على ضرورة إخراجه من معتقله "لكي يستفيد بنو البشر جميعاً من علمه وفلسفته ونضوج عقله، لأن المجتمع الإنساني اليوم بأمس الحاجة لأن يكون هذا المفكر خارج العزلة المفروضة عليه من قبل نظام الاستبداد التركي".

أكثر من عشرين عاماً في الاعتقال ولم يحقق الظالمون هدفهم

وفي ذاتِ السياق تحدث شيخ عشيرة البو مسرة فيصل الأحمد عن الطريقة التي اعتقل بها القائد عبد الله أوجلان مشدداً على أنها مؤامرة كبرى استهدفت الفكر الحر الذي يمنح الإنسانية جميع حقوقها.

وأشار الأحمد إلى "انتشار فكر القائد في المنطقة رغم وجوده داخل معتقله"، مؤكداُ أن" أفكار القائد هي أكبر من أن يتم تقييدها خَلف الجدران بقوة السلطة القمعية التركية، واليوم تعيش مناطق شمال وشرق سوريا تجربة وفلسفة الأمة الديمقراطية التي طرحها القائد وحققت نجاحاً لافتاً، مما يثبت فشل الدولة التركية في منع انتشار فكر الحرية والديمقراطية".

كما ناشد الأحمد "المجتمع الدولي وجميع المنظمات العالمية التي تدعي العدل والمساواة ورعاية حقوق الإنسان من أجل الضغط على الدولة التركية لإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، لأن تحريره من المعتقل هو من المكاسب الكبيرة التي تحتاجها المجتمعات والشعوب".

(غ م/ ع أ)

ANHA