​​​​​​​شيوخ ووجهاء عشائر الرّقّة يُطالبون مجلس الأمن بالتحقيق حول حادثة إمرالي

و ورد يوم أمس خبر نشوب حريق في جزيرة إمرالي التي يُحتجز فيها القائد عبدالله أوجلان، وفي هذا السياق تجمع عدد من شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الرقة، أمام دوار النعيم وسط المدينة للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، تنديداً بالعزلة المفروضة من قبل الدولة التركية على القائد عبدالله أوجلان.

وجاء في نص البيان الذي قُرئ من قبل شيخ عشيرة الموسى الظاهر الشيخ عايد الهادي:

"باسم شيوخ ووجهاء العشائر في الرقة:

بعد تحريرينا من الإرهاب الداعشي منذ ثلاثة أعوام على يد قوات سوريا الديمقراطية، التي أمنتنا من رجس الإرهاب، وما رأيناه في هذه الفترة من طيب معاملة من الإدارة، وحسن أخلاق لم نر مثلهُ قط".

وأضاف البيان: "إلا أن هذا لم يرضِ الحكومة التركية، فأخذت تُصدّر لنا الإرهاب من جديد بعد ما تخلصنا منه نهائياً".

وتابع البيان: "ليس هذا فقط بل إن الحكومة التركية قامت بتوجيه الإرهاب لحرق جزيرة إمرالي، التي يُحتجز فيها القائد عبدالله أوجلان، الذي ننعم الآن بأفكاره التي تدل على أخوة الشعوب، وعدم التفرقة بين مكوناتها، لذا نتوجه ببياننا هذا إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة".

كما جاء في البيان أيضاً مطالبات تضمنت:

"ـ فك أسر القائد عبدالله أوجلان، وتشكيل لجنة من مجلس الأمن والأمم المتحدة للتحقيق في حادثة الحريق الذي اندلع في الجزيرة المذكورة أعلاه والتي يُحتجز فيها القائد.

ـ خروج الاحتلال التركي من الأراضي السورية".

(ح م/د ج)

ANHA