​​​​​​​شيوخ عشائر عربية: هدف علي مملوك شق الصف والتغاضي عن مجازر الاحتلال

وحول الاجتماع الأخير الذي عقده علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في النظام السوري في مطار قامشلو مع بعض شيوخ ووجهاء عشائر عربية في مقاطعة الجزيرة مطالباً إياهم بسحب أبنائهم من صفوف قوات سوريا الديمقراطية ، وصف شيوخ ووجهاء عشائر الرقة بأن هذه الدعوات الفردية المتكررة في الوقت الذي لا مانع لقوات سوريا الديمقراطية بأن تكون جزءاً من جيش سوري موحد، لا تساعد في حل الأزمة السورية بل تُعقّدها أكثر فأكثر في الوقت الذي تتسع فيه الجغرافية التي تحتلها تركيا بالتزامن مع عودة ظهور داعش وجبهة النصرة في المناطق التي تم تطهيرها من رجسهم خلال السنوات التي خلت.

وفي هذا السياق ردّ الشيخ حسون المرندي شيخ عشيرة المرندية على طلب علي مملوك قائلاً: "هذا دليل واضح على أن النظام السوري مازال مُتمسكاً بالذهنية المركزية في الحكم ولا يُريد حل الأزمة السورية، ولا التفاوض والجلوس على طاولة الحوار السوري ـ السوري، لرسم خارطة طريق تُنهي معاناة الحرب السورية".

وأردف الشيخ حسون المرندي: "كيف نرضى أن نسحب أبناءنا من "قسد" وهي التي حررت ودافعت وخاضت معارك شرسة ضد مرتزقة داعش، ودحروهم من كوباني حتى آخر معقل لهم في دير الزور بالباغوز، وقدّموا آلاف الشهداء في سبيل ذلك، للخلاص من الإرهاب الذي لاقى دعم مباشر من الدولة التركية وغيرها".

وعن شيوخ العشائر الذين شاركوا في الاجتماع مع علي مملوك، أشار الشيخ حسون المرندي "بأن شيوخ العشائر الذين حضروا الاجتماع علي مملوك، لا يمثلون إلا أنفسهم وليس لهم الحق بأن يقرروا مصير أبنائهم الذين انخرطوا في صفوف قسد لإيمانهم الراسخ بأنها القوة الوحيدة التي تمثل شعوب المنطقة".

وقد صرح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تغريدة له على حسابه على تطبيق تويتر في وقت سابق أنه لا مانع لديه من أن تكون قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من جيش سوري مُوحّد، ولكن مع الاحتفاظ بخصوصية قسد وتشكيلاتها، جاء ذلك عقب دعوة لرئيس النظام للعشائر وبشكل فردي بسحب أبنائها من صفوف قسد والانخراط في جيش النظام.

ومن جانب آخر تحدث الشيخ رمضان الرحّال شيخ عشيرة العلي عن العدوان التركي الذي تجاوز به أردوغان جميع الأعراف والتقاليد الدولية ضارباً بها عرض الحائط، وغزا دولة جارة وذات سيادة وعضوة في الأمم المتحدة وارتكب أبشع المجازر بحق شعوبها.

وأضاف "تركيا اليوم تزيد معاناة الشعب السوري واستخدمت جميع أنواع الأسلحة وحتى المحرمة دولياً، وأمام أنظار الإنسانية جمعاء بحجة "المنطقة الآمنة" متسائلاً عن السلام الذي يدّعيه أردوغان، وقد أراق دماء الآلاف من شعوب المنطقة دون تمييز بين رجل أو طفل أو امرأة، وهجّر مئات الآلاف من السكان الأصليين وغيّر ديمغرافية المنطقة.

وعوّل الشيخ رمضان الرحّال على دور الدول العربية كافة وعلى رأسها مصر، "بأن يقفوا وقفة رجلٍ واحد وصوت واحد ضد تركيا، وقال:" منذ الصغر تعلّمنا في المدارس بأن الدول العربية دول شقيقة تُساعد بعضها البعض عند المحن والشدائد"، وأكّد الرحال بقوله :"على الدول العربية أن تُراجع حساباتها، وتعلم أن الخطر التركي بات يهدد كافة الدول العربية، ويتوجب عليها إرسال قوات عسكرية عربية، تنتشر في مناطق شمال وشرق سوريا" مخصصاً دعوته لجمهورية مصر التي تتعرض لخطر الإخوان المسلمين الذين تدعمهم تركيا وقطر أيضاً.

وجيه عشيرة النعيم إبراهيم النوري بدوره أكّد أيضاً أن قوات سورية الديمقراطية التي حررت الأرض والإنسان من رجس داعش وحققت الأمن والاستقرار الذي تفتقر إليه جميع المناطق الأخرى، لا سبيل إلا للوقوف خلفها ومعها في خندق واحد، وخاصة أنها اليوم تخوض مقاومة الكرامة ضد العدو التركي الذي يسعى إلى تقطيع أوصال سوريا وتهجير شعوبها.

كما تحدّث إبراهيم النوري عن الحلم العثماني الذي يسعى أردوغان لتحقيقه مُستعيناً بما يسمى" الجيش الوطني" المُشكّل من بقايا فلول داعش وجبهة النصرة وارتكابهم أبشع المجازر بحق شعوبها ومحاولته إبادة الشعب الكردي وإعادة سيناريو مجزرة الأرمن وتغيير ديمغرافية المنطقة لتمكين احتلالها وسيطرتها عليها بتوطين شعوب وفئات موالية لتركيا.

وفي نهاية حديثهم طالب شيوخ ووجهاء العشائر العربية، جميع الأطراف السورية بالتكاتف لمواجهة الغزو التركي الذي اجتاح الأراضي السورية ويسعى لتوسيع رقعة احتلاله.

(م)

ANHA