​​​​​​​شيوخ العشائر يكرمون حواجز الأمن الداخلي في ريف الطبقة

بحضور العشرات من شيوخ ووجهاء المنطقة وعدد من قياديي قوات سوريا الديمقراطية وبمبادرة من مجلس صلح العشائر تم منح شهادات تقدير لأعضاء حواجز قوى الأمن الداخلي في محيط بلدة المنصورة الواقعة شرق مدينة الطبقة.

وخلال زيارة الحواجز الأمنية بارك الشيخ فواز البيك باسم مجلس صلح العشائر الجهود والمساعي التي تبذلها قوى الأمن الداخلي للحفاظ على سلامة المنظومة الأمنية، ورفع مستوى الأمن والأمان في المنطقة، على الرغم من المحاولات الفاشلة والمتكررة التي تريد النيل من هذه المنظومة التي يجسدها أبناء المنطقة.

وقال البيك خلال حديثه: "إنهم جميعاً يحذون ذات الحذو فقد انطلقوا من مدرسة واحدة، مدرسة قامت على أسس سامية، وتتجه نحو غاية عظيمة ومثلى، والطريق إلى هذه الغاية طريق خطر ومحفوف بالمخاطر والمهالك، لكن هذه الطريق تؤدي وتوصل إلى مسألة عظيمة ألا وهي مسألة الشرف والكرامة، فرواد هذه الطريق هم أعضاء قوى الأمن الداخلي".

في حين أثنى شيوخ العشائر على حسن الأخلاق والمعاملة الحسنة التي يتخذها أعضاء قوى الأمن الداخلي نبراساً لهم خلال أداء مهامهم، وأعمالهم في الحفاظ على أمن وأمان المنطقة.

(غ م – ع أ)

ANHA