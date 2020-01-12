​​​​​​​شيوخ العشائر يزورون جبهات القتال ويؤكدون بأن المنطقة ستتحرر بصمود المقاتلين

ضم الوفد الذي انطلق من مدينة الرقة العشرات من شيوخ ووجهاء عشائر الرقة والطبقة، وقيادين في قوات سورية الديمقراطية، وقوى الامن الداخلي.

ولدى وصول الوفد إلى جبهات القتال، استقبل المقاتلون الوفد، ثم ألقيت كلمة باسم شيوخ العشائر في الرقة القاها شيخ عشيرة البريج علي الخابور حيث أكد على وقوف جميع العشائر مع قوات سورية الديمقراطية، ومع مقاومة الكرامة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته.

كما أكد علي الخابور على أن هذه الزيارة هي ردّ جميلٍ بسيط للمقاتلين الذين يبذلون أغلى ما يملكون في سبيل الذود عن الوطن والدفاع عن شعوب المنطقة.

كما زار الوفد أعضاء قوى الأمن الداخلي، المنتشرين على مداخل بلدة عين عيسى، وهناك ألقى الإداري في قوى الأمن الداخلي ببلدة عين عيسى محمد رقة كلمة رحب فيها بالوفد وشكر هذه المبادرة التي من شأنها رفع معنويات المقاتلين على الجبهات.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان التركي على شمال وشرق سورية في الـ 10 من تشرين الأول من العام الماضي.

(أع/م)

ANHA