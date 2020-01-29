​​​​​​​شيوخ الجبور: لماذا لا ترسل تركيا شبان أتراك بدل السوريين للقتال في ليبيا؟

منذ بداية الأزمة السورية تدخلت تركيا فيها بشكل غير مقبول، وبدأت بدعم أطراف وجماعات متشددة أطلقت على نفسها اسم المعارضة، بهدف استخدامها في أجندتها وأطماعها في المنطقة.

وجنّدت تركيا الآلاف من الشُبان السوريين في المناطق التي احتلتها ضمن سوريا، وزجّت بهم في الحروب الداخلية والخارجية لتحقيق مآربها الاستعمارية في سوريا وليبيا.

ويرى وجهاء العشائر العربية في إقليم الجزيرة بأن تركيا تحاول تدمير جيل الشباب في المنطقة.

أكرم محشوش أحد وجهاء قبيلة الجبور ونائب أمين عام حزب المحافظين الديمقراطي يقول: "لم نتفاجأ بما تقوم بها دولة محتلة كتركية من بناء جدار عازل في المناطق المحتلة، وتجنيد للشبان ".

'ما يؤسفنا بأن هؤلاء الشُبان يعملون من أجل المال والأطماع التركية'

وأوضح أكرم محشوش بأن الشُبان في المناطق التي احتلتها تركيا يخضعون لسياسات وأجندات تركيا، وتابع: "الأجدر بهؤلاء الشُبان أن يدافعوا عن أرضهم ويحرروها، وألا يُنفذوا مخططات تركيا في المنطقة، ما يؤسفنا بأن هؤلاء الشُبان يعملون من أجل المال والأطماع التركية، ولهذا أطلقت عليهم صفة الارتزاق".

'يؤسفنا ذهابهم للقتال في ليبيا'

وعبّر محشوش عن أسفه على حال الشبان السوريين الذين باتوا لعبة في يد الاحتلال التركي بالقول: "نحن كسوريين يؤسفنا إلصاق صفة الارتزاق بشبانا، ويؤسفنا ذهابهم للقتال في ليبيا، فليبيا دولة أفريقية ومستقلة لها سيادتها"، ونسأل لماذا لا ترسل تركيا الشبان الأتراك للقتال في ليبيا؟ ولماذا ترسل الشُبان السوريين؟.

وشدد محشوش على أهمية دور العشائر العربية في المنطقة حيال فئة الشباب، وقال: "إن دور العشائر هو حثّ الشعب على التكاتف حول الإدارة الذاتية لحماية بلدهم، والإصرار على عدم تقسيم البلد، وعودة الأمن والأمان".

وأكد مشحوش: "أن قوات سوريا الديمقراطية هي التي دافعت وطردت الإرهاب، وتحت رايتها سقط آلاف الشهداء من كافة المكونات، ونحن نُكنّ لها كل الاحترام والتقدير، ويجب الاعتراف بها لأنها قوات سورية، وتدافع عن الأراضي السورية".

'زجّ شباب سوريا في القتال في ليبيا أمر غير شرعي'

في هذا السياق وبدوره تركي المنديل شيخ عشيرة العلي من قبيلة الجبور, والناطق الرسمي باسم قبيلة الجبور في سوريا، صرّح قائلاً: "مسألة زجّ شباب سوريا في القتال في ليبيا أمر غير شرعي وخارج عن الأصول والأعراف الدولية والعربية، ونحن كوجهاء وشيوخ المنطقة لا نقبل أن يكونوا أبناء سوريا مرتزقة".

ودعا المنديل الشُبان السوريين إلى أن يكونوا على مستوى جيد وقويم، وأن يعودوا إلى الحياة الاجتماعية، وإلا فسوف يدخلون النفق المظلم لتنفيذ مخططات ومآرب تركيا.

واستنكر المنديل مواقف الدولة التركية وسياساتها في المنطقة بالقول: "كان الأجدر بها (تركيا) أن تكون صلة وصل بين الشرق والغرب، وألا تكون دولة مارقة خارجة على القانون".

وأثنى المنديل على دور قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا قائلاً: "لقوات سوريا الديمقراطية دور بارز في دحر الإرهاب، والقوى الظلامية من المنطقة، والعالم يشهد على ذلك، فقد وضعت بصمتها على تاريخ المنطقة، ولا أحد قادر على إنكار هذا الدور ".

(أ ب)

ANHA