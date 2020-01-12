​​​​​​​شيخ السادة الحياليين يدعو للوحدة لدحر عدو الشعوب

مع زيادة وتيرة الصراعات في الشرق الأوسط بشكل عام، وسوريا بشكلٍ خاص، وتدخّل العديد من الدول في الأزمة السورية، وفشل المحادثات السياسية والدستورية التي عُقدت لحل الأزمة السورية، تعالت أصوات الشعب السوري لضرورة إيجاد حل سياسي سلمي يُنهي الأزمة، التي قتلت وشردت الآلاف من الشعب السوري.

ويرى الشيخ علاء الدين ابن الشيخ عباس، شيخ عشيرة السادة الحياليين بأن الحل الوحيد لحل الأزمة السورية يكمن في توحيد الشعب السوري لصفوفه من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، وقال: "في حال وحّدت المكونات صفوفها، فإنها ستشكل كتلة واحدة ضد التدخل الأجنبي وعلى رأسهم تركيا".

وأكد الشيخ علاء الدين على ضرورة الحفاظ على تراب سوريا، ومكانة سوريا، وثرواتها، وأن تُحترم حقوق كافة المكونات، بحيث تنال هذه المكونات حقوقها المشروعة ضمن سوريا الموحدة.

العدو الأول لشعب المنطقة هو أردوغان

كما طالب الشيخ علاء الدين كافة القادة الميدانيين والعسكريين في مناطق شمال وشرق سوريا، والنظام السوري، ضبط النفس ودحر العدو المتمثل بالاحتلال التركي، وقال: "العدو الأول لشعب المنطقة هو أردوغان، الذي أشعل نار الفتنة في سوريا والمنطقة".

ونوّه علاء الدين لضرورة عدم اعتماد مكونات المنطقة على القوى الخارجية كروسيا وأمريكا وإيران وغيرهم، وقال: "يجب أن نعتمد على أنفسنا في حل قضيتنا ، لأن القوى الخارجية جاءت من أجل مصالحها".

وأشار الشيخ علاء الدين لبدايات الثورة السورية، وقال: "في بداية الثورة السورية، وأثناء دخول ما يعرف بالجيش الحر إلى مناطقنا شاهدنا الويلات وعانينا ما عانيناه، ولولا وجود وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية، لاحتلت داعش من حدود شنجار (شنكال) إلى مدينة الرقة".

علاء الدين أوضح بأنه وبفضل قوات سوريا الديمقراطية تم تحرير المنطقة من "الإرهاب"، وعززت هذه القوات مكانة مكونات المنطقة من كرد وعرب وسريان وإيزيديين ضمن سوريا، وقدمت الآلاف من الشهداء في سبيل ذلك.

وبيّن: "لذلك نحن شعب المنطقة نطالب بحقوقنا الشرعية دون نقصان، لأننا ناضلنا وقاتلنا وكافحنا في سبيل وحدة هذا الوطن".

وتوجه الشيخ علاء الدين ابن الشيخ عباس، شيخ عشيرة السادة الحياليين بنداء لشيوخ العشائر العربية في المنطقة، لتوحيد صفوفهم، وقال: "أتوجه بنداء لكافة شيوخ العشائر في المنطقة، بأن يوحدوا صفوفهم، ويدعموا الإدارة الذاتية التي هي على حق".

(أ ب)

ANHA