​​​​​​​شبيبة الرقة تخرج الدورة الرابعة في الاعلام والحاسوب

استمراراً لعملهِ الدؤوب في زيادة التثقيف العلمي لدى الشباب في مدينة الرقة وريفها يواصل مجلس شبيبة الرقة وريفها إقامة الدورات العلمية التي تنتهي بتسليم وثائق خبرة للناجحين فيها , تؤكدُ إمكانيتهم مزاولة العمل ضمن الاختصاصاتِ العلمية للدورات التي ارتادوها في مجلس الشبيبة في مدينة الرقة.

التخريج تضمن 16 متدربا ومتدربة في دورتي الإعلام والحاسوب , و استمرت الدورة لمدة أربعين يوما, وتستهدف الدورات الفئة الشابة بهدف زيادة الخبرة العملية والعلمية لدى الشباب.

وطالبَ المتخرجون بتوسيع مجال الدورات في مختلف الاختصاصات العلمية, موجهين الشكر لمجلس شبيبة الرقة على الجهود المبذولة.

وفي نهاية التخريج وزع مجلس الشبيبة التابع لمجلس الرقة المدني وثائق تخرج على الناجحين.

(ع ع/م)

ANHA