​​​​​​​شبيبة الدرباسية يؤكدون مواصلة النضال لرفع العزلة عن أوجلان

تجمّع المئات من الشبيبة السورية وأهالي ناحية الدرباسية، اليوم، أمام مركز الشبيبة الثورية السورية، للخروج بتظاهرة، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

وانطلقت التظاهرة من أمام مركز الشبيبة الثورية السورية في الناحية، صوب الشارع الرئيسي المؤدي إلى السوق، حمل خلالها المتظاهرين لافتات كُتب عليها "بروح الشبيبة سنكسر العزلة"، وصور القائد أوجلان، وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة ومؤتمر ستار.

وخلال التظاهرة التي جابت العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية، ردد المتظاهرون الشعارات التي تنادي بحرية القائد عبدالله أوجلان، وتستنكر العزلة المشددة المفروضة عليه من قبل الحكومة التركية.

وعند وصول التظاهرة إلى نهايتها في السوق المركزي، وقف الجميع دقيقة صمت، تحدث بعدها الإداري في الشبيبة الثورية السورية، رودي هفال، حيث استنكر السياسة التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ضد القائد أوجلان، وجميع السياسات الاستعمارية التي تستهدف الشعب الكردي.

وطالب رودي هفال، المنظمات الإنسانية، والحقوقية، بضرورة رفع العزلة التي تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد أوجلان.

وأكد هفال، على مواصلة النضال لرفع العزلة عن أوجلان، والوقوف ضد سياسة تركيا التي تهدف دائما إلى الاحتلال، وارتكاب المجازر بحق الشعب الكردي وشعوب المنطقة.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد أوجلان.

(آ ح/هـ ن)

ANHA