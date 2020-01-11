​​​​​​​شاهوز حسن: لدينا مشروع ديمقراطي ولسنا طرفاً في أي صراع مذهبي

تصريحات الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD جاءت خلال الاجتماع السنوي لأعضاء الحزب في مقاطعة قامشلو، الذي عُقد في أكاديمية الشهيد يكتا هركول في ناحية تربه سبيه، التابعة لمقاطعة قامشلو.

وتحدث شاهوز حسن خلال الاجتماع عن آخر التطورات السياسية، قائلاً :"إن الدولة التركية استغلت مصالح الدول المتدخلة في الأزمة السورية، واحتلت أجزاء من الأراضي السورية"، وبيّن: أنهم كحزب نبهوا كافة الأطراف بأن الدولة التركية تحاول إحياء ما يسمى بـ "أمجاد العثمانيين" من خلال تدخلاتها في المنطقة.

'نطوّر علاقتنا مع الدول العربية، وبشكل خاص مصر'

حسن أكد أن الأزمة في المنطقة توسعت، ووصلت لدول الجوار، والسبب هو التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة، وأوضح: "تركيا اليوم تعاني من أزمة داخلية وتخبّط في سياستها الخارجية".

وأشار شاهوز إلى أنهم كحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ليسوا "طرفاً في أي صراع مذهبي ضمن المنطقة، وقال: "نحن أصحاب مشروع ديمقراطي، ونعمل من أجل ذلك، ولن نسمح لأي حرب مذهبية أن تؤثر على مشروعنا الديمقراطي، الذي نُناضل من أجله، كما نقوم بإقامة علاقات سياسية، ودبلوماسية مع الدول العربية وخصوصاً مصر، وبعض الدول الأجنبية".

خارطة طريق من ثلاثة بنود

كما تطرق الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى المساعي المبذولة بصدد وحدة الصف الكردي، قائلاً: "ندعو كافة الأطراف الكردية للجلوس إلى طاولة حوار وتوحيد الصفوف، ووضع خارطة طريق".

وحدد حسن ثلاث نقاط رئيسية في خارطة الطريق التي تحدث عنها، وهي مقاومة الاحتلال التركي، والحفاظ على المكتسبات في شمال وشرق سوريا، والعمل على إيجاد حل للقضية الكردية في سوريا.

انفتاح على الحوار مع كافة الأطراف

وبيّن حسن أن المرحلة القادمة ستفتح آفاقاً جديدة، تتطلب المزيد من الجهد، وبأنهم منفتحون على الحوار مع كافة الأطراف، ويناقشون قضية حل الأزمة السورية مع الجميع.

(ر ر/ أ ب)

ANHA