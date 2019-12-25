​​​​​​​شاهوز حسن يدعو أطراف سياسية كردية للعودة إلى مسار خدمة الشعب الكردي

نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي اجتماعاً، حضره المئات من أهالي نواحي كركي لكي وديرك وجل آغا وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو.

وخلال الاجتماع تحدّث الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي شاهوز حسن عن الأوضاع التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا، وضرورة توحيد الصف الكردي.

و أشارحسن إلى الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، و أشار إلى أن هذه الهجمات تهدف للقضاء على مكتسبات الشعب الكردي.

ولفت حسن إلى أهداف الدولة التركية بالقول "أولى اهداف الاحتلال التركي هو القضاء على الشعب الكردي، وإبعاده عن الحرية، فبعد إثبات الشعب الكردي إرادته في ثورة روج آفا، تسعى تركيا للقضاء على تلك الانتصارات أو إضعافها، لذا علينا أن لا نقف في مكاننا بل يجب مواصلة عملنا في حماية مكتسباتنا".

وشدد حسن على أن توحيد الصف الكردي هو الطريق الوحيد لمنع الاحتلال التركي من تحقيق أهدافه وقال " إن مقاومة الشعب الكردي و انتصاراته يزيد من إصرار جيش الاحتلال التركي بشن هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، وإلى الآن لم تستطع الأطراف السياسية الكردية الوقوف بوجه الاحتلال و ردعه، لذلك نناشدهم بالرجوع إلى مسار خدمة الشعب الكردي وتوحيد صفوفهم للتصدي للهجمات التركية".

كما أبدى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في نهاية حديثه استعداد الحزب و جاهزيته الدائمة لعقد كونفرانس لتوحيد الصف الكردي.

(ك-ع/ م ح)

ANHA