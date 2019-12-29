​​​​​​​سياسيٌّ كرديٌّ: ثورة روج آفا هيّأت فرصة كبيرة لتوحيد الصّفوف

وتتوالى المناشداتُ والمطالباتُ بتوحيد الصّفّ الكرديّ سواء من قبل الأوساط الاجتماعيّة أو السّياسيّة، خاصّة مع تصاعد هجمات الاحتلال التّركيّ ضدّ جميع أجزاء كردستان، واستهداف مكتسبات الشّعب الكرديّ.

السّياسيّ إدريس أحمد، وهو إداريّ في حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ في كركي لكي تحدّث لوكالتنا عن أهمّيّة توحيد الصّفوف في هذهِ المرحلة الحسّاسة من تاريخ الشّعب الكرديّ.

وقال أحمد في مستهلّ حديثه: "تقع على عاتق الشّعب الكرديّ في هذهِ المرحلة مسؤوليّة كبيرة في ظلّ الهجمات الّتي يتعرّض لها من إبادة عرقيّة وتهجير قسريّ، لذلك فإنّ أنظارنا جميعاً تتّجه الآن نحو تحقيق الوحدة الوطنيّة الكرديّة، ورصّ الصّفوف".

أحمد تطرّق إلى مساعي الاحتلال التّركيّ في إبادة الشّعب الكرديّ، وقمع هويتيه، ومحو تاريخه، وتغيير التّركيبة السّكّانيّة في كردستان بشكل عامّ، وأضاف: "على كافّة أبناء الشّعب الكرديّ وممثّليه السّياسيّين التّوجّه بأقصى سرعة إلى التّكاتف وتوحيد صفوفهم.

ثورةُ روج آفا هيّأت فرصةً كبيرةً لتوحيد الصّفوف

أحمد أشار إلى ضعف وبُطء المبادرات الدّاعية إلى وحدة الصّفّ الكرديّ قبل ثورة روج آفا، كما أشار إلى وجود فرصة كبيرة الآن في ظلّ المكاسب الّتي تحقّقت في روج آفا، "على كافّة الأطراف أن توحّد كلمتها، وتعمل من أجل مصلحة الشّعب الكرديّ والتزام الجدّيّة، لأنّنا بفضل ثورة روج آفا أمام فرصة كبيرة مهيّأة لتحقيق الوحدة الوطنيّة الّتي يتحدّث عنها الجميع، والّتي تنسجم مع التّضحيات الّتي قدّمها شعبنا ومقاتلونا".

السّياسيّ إدريس أحمد انتقد موقف بعض الأطراف السّياسيّة الّتي لا تزال تمارسُ السّياسة تحتَ سقف أطراف تابعة للاحتلال التّركيّ، ونوّه إلى أنّ سياسات هذه الأطراف لا تخدم مصلحة الشّعب الكرديّ.

أحمد أكّد أنّ عدم تحقيق الوحدة الوطنيّة هو أكبر خطأ ترتكبه الحركة السّياسيّة الكرديّة، ودعا كافّة الأطراف إلى العمل من مصلحة الشّعب، والوقوف في جبهة واحدة من أجل إنقاذ الشّعب الكرديّ من الإبادة.

(ك)

ANHA