​​​​​​​سياسي: أملنا بوحدة الصف الكردي كبير وعلينا العمل لنجاح هذه المبادرات

تتعالى الأصوات الكردية في روج آفا لوحدة الصف الكردي والأحزاب الكردية, وذلك في ظل الهجمات الوحشية التي تتعرض لها كافة أجزاء كردستان وخاصة روج آفا من قبل الاحتلال التركي مع مرتزقته.

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً دعت فيه أحزاب المجلس الوطني الكردي لفتح مكاتبه دون شروط، استكمالاً لمبادرة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لتوحيد الصف الكردي, وأكّد البيان بأنه لا يوجد عائق أمام المجلس الوطني الكردي في سوريا من أجل فتح مكاتبه التنظيمية, وعمل نشاطاتهم دون الحاجة إلى أي موافقة قانونية.

وفي هذا السياق التقت وكالة أنباء هاوار ANHA مع عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي السوري، فتح الله حسو، والذي قال "وحدة الصف الكردي مهمة جداً في هذه المرحلة الحساسة والصعبة التي نمر بها, وخاصة بعد بيان الإدارة الذاتية بمبادرة قوات سوريا الديمقراطية".

ونوّه فتح الله حسو إلى أنهم يرون مبادرة القائد العام لقسد وبيان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "خطوة إيجابية" في هذه المرحلة, "وبالتالي ستفتح العديد من الأبواب لوحدة الصف الكردي".

وأضاف حسو "قبل مبادرة الإدارة الذاتية لوحدة الصف الكردي, بادر المؤتمر الوطني الكردستاني KNK أيضاً للوحدة وقبلها مبادرة هولير 1 و2, مبادرة دهوك, ولكن هذه المبادرات باءت بالفشل, لكن أملنا كبير بنجاح المبادرة التي قام بها الجنرال مظلوم عبدي".

وتابع حسو حديثه "حدذت عدة لقاءات مع بعض الأحزاب الكردية في الإدارة الذاتية وخارجها. من حيث المبدأ فإن هذه المبادرات جيدة وإيجابية, ونعرف أن هناك صعوبات وعوائق كبيرة أمام الوحدة بسبب انقسام الحركة الكردية السياسية".

ولفت عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي السوري إلى أن الائتلاف يمنع خروج المجلس الوطني الكردي وذلك من أجل أن يُشكّل عائقاً أمام وحدة الصف الكردي، وتابع: "نعرف جيداً أن الائتلاف يوجد فيه الإخوان المسلمين ومدعوم من قبل دولة العدوان التركي التي تحتل عدة مناطق في شمال وشرق سوريا، ولا تقبل بخروج المجلس الوطني الكردي من الائتلاف, وهي ضد وحدة الصف الكردي".

وبيّن حسو "يجب علينا أن نحقق مطالب الشعب الكردي في هذه المرحلة، والوقوف إلى جانبهم, لأن بوحدتنا نصبح أقوياء أكثر, ولكن يجب القيام بأفعال عملية كالتحضير لمؤتمر وطني كردستاني, وأن ينضم له الأحزاب الأساسية في الأجزاء الأربعة لكردستان، لأن هذه الأحزاب لها تأثير كبير على المجتمع الكردي".

ودعا فتح الله حسو، إلى إعادة رسم سياسة جديدة للأحزاب الكردية لبناء مرجعية لهم, "والخروج بوثيقة مشتركة نستطيع من خلالها تحقيق مطالب شعبنا, وعقد الحوارات مع القوى الدولية".

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي السوري، فتح الله حسو في نهاية حديثه "أملنا كبير بوحدة الصف الكردي, لأن الوحدة في هذه المرحلة مهمة جداً, ويجب علينا العمل لنجاح هذه المبادرات وتحقق مطالبنا والحصول على حقوقنا".

(هـ ن)

ANHA