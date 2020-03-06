​​​​​​​سلسلة فعاليات في حلب بمناسبة 8 آذار

ومع اقتراب يوم المرأة العالمي نظمت حركة المرأة الشابة ومكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل وقوات الأمن الداخلي للمرأة فعاليات متنوعة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

وهنأت مكتب المرأة لحزب سوريا المستقبل عيد المرأة العالمي على جميع النساء العاملات ضمن المؤسسات بتوزيع الورود مع بطاقة عليها صورة الشهيدة هفرين خلف.

كما وزعت حركة المرأة الشابة الورود على نساء حي الشيخ مقصود والأشرفية وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة المرأة على وقع أنغام قرع الدف بين أرجاء الحي.

وفي نفس السياق قامت قوات الأمن الداخلي للمرأة بمسيرة بالسيارات في شوارع أحياء الشيخ مقصود والأِشرفية، مع رفع صور الشهيدات، واستمرت الجولة حتى أمام أكاديمية شهداء أسايش حلب الواقعة في منطقة شقيف، حيث عقدن هناك حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(كروب/ل)

ANHA