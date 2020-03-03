​​​​​​​سلسلة اجتماعات وعرض سنفزيوني بمناسبة يوم المرأة العالمي في الرقة

وعقدت إدارة المرأة، ومجلس عوائل الشهداء ومكتب المرأة في لجنة التربية والتعليم، اليوم، عدة اجتماعات في مركز مدينة الرقة.

كما نظم مجلس المرأة السورية محاضرة في قرية كسرة فرج الواقعة في الريف الجنوبي لمدينة الرقة.

الاجتماعات نُظمت في إطار فعاليات الثامن من آذار، تحت شعار "نضالنا حرية ومقاومتنا نصر".

خلال الاجتماع الذي نُظم في مدينة الرقة، باركت عضوة إدارة المرأة في الرقة عبير الخلف يوم المرأة العالمي على النساء الحاضرات وقالت:" بروح عشتار وبراماتوس نخطو على خطا مقاومتنا و شاباتنا اللواتي دحرن الإرهاب وجميع القوى الظلامية، وبحثن من خلال ذلك عن المحبة والحرية والعدالة والجمال والأصول التاريخية لحرية المرأة.

وأشارت عبير إلى أن يوم المرأة العالمي يوم وقفت فيه النساء في وجه الطغاة الذين حكموا عليها باللامساواة، وأن مقاومة النساء مستمرة إلى يومنا هذا.

وتطرقت عبير خلال الاجتماع إلى ظروف العزلة والمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان في سجن إمرالي، مُشيرة إلى أن ممارسات السلطات التركية من أقسى أنواع الانتهاكات.

بدورها تحدثت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء فيان رقة وقالت:" النساء بالشهادة والتنظيم والمقاومة قد سرن في طريق الحرية، وحملن أعباء الثورة، وأخذن على عاتقهن ما استطعن من قوة لتنظيم وحماية أنفسهن ضمن قوة عسكرية".

وفي المحاضرة التي نُظمت في قرية كسرة فرج، تحدثت عضوة مجلس المرأة السورية سعاد الكردي وقالت:" إن مقاومة المرأة هي ثقافة تنتهجها منذ التاريخ وحتى يومنا الحاضر، وإن الحقوق والمكتسبات والقيم التاريخية ما هي إلا نتيجة لمقاومة ونضال أربعين سنة للنساء اللواتي جعلن حياتهن طريقاً نحو الحرية".

وتخلّل الاجتماعات، عرض سنفزيون يتناول حياة وتاريخ المرأة في مدينة الرقة.

(رع- ج م/ س و)

ANHA