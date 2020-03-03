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​​​​​​​سقوط أكثر من 10 قتلى وجرحى لجيش الاحتلال التّركيّ في ريف إدلب

قال المرصد السّوريّ لحقوق الإنسان إنّ أكثر من 10 قتلى وجرحى سقطوا من قوّات الاحتلال التّركيّ إثر قصف برّي عليهم من قبل قوّات النّظام السّوريّ، فيما تقصف الطّائرات المسيّرة التّركيّة تجمّعات لقوّات النّظام.
خبر 2020-03-03T20:20:00 مركز الأخبار

وبحسب ما وثّقه المرصد أنّ 4 عناصر من جيش الاحتلال التّركيّ، قُتِلوا وأُصِيب 7 آخرون، جرّاء قصف مدفعيّ لقوّات النّظام على تمركزات القوّات التّركيّة في قرية التّرنبة والمسطومة بريف إدلب.

وفي سياق ذلك، نفّذت قوّات النّظام قصفاً صاروخيّاً على مواقع تابعة للقوّات التّركيّة في محيط قرية التّرنبة غرب سراقب والمسطومة، حيثُ جرى نقل المصابين عبر طائرات مروحيّة إلى الأراضي التّركيّة.

ورصد المرصد السّوريّ لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً لطائرات مسيّرة تركيّة، استهدف تمركزات قوّات النّظام في قلعة ميرزا شمال جورين بريف حماة الغربي، ومحيط مدينة معرّة النّعمان، كما استهدفت آليّات عسكريّة وراجمات صواريخ بالقرب من بلدة معردبسة بريف إدلب، وقصفت سيّارة ذخيرة في بلدة الزّربة بريف حلب الجنوبيّ.

 


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