​​​​​​​سعى وراء لقمة العيش فقضى 4 أعوام في جحيم السجون التركية!

مسجونٌ في الغربة، حالهُ كحال مئات السوريين ممن اعتُقلوا على الأراضي التركية خلال السنوات القليلة الماضية بتهمٍ تستند للذرائع الواهية التي خلقتها وألصقتها الحكومة التركية بالمواطنين السوريين المُعتقلين حُكم على أغلبهم بالسجن لسنوات عديدة.

تبدأ قصة أحمد والي العائد منذُ حوالي الشهر إلى قريته "جارقلي" غرب مدينة كوباني على الحدود التركية، أثناء عبوره السياج الحدودي بين سوريا وتركيا قبل حوالي 4 أعوام، بهدف العمل لإعالة أولاده الـسبعة ، ليواجه صعوبة في العبور ويُعتقل بعد ذلك ويُنقل إلى "سجن أورفا المركزي".

12 عاماً حُكم على أحمد بالسجن في الجلسة الأولى من محاكمته بتهمةِ العبور إلى البلاد بطرقٍ غير شرعية وإنه "إرهابي"، لتتقلص مدة الحكم إلى 3 سنوات و7 أشهر بعد عدةِ جلساتٍ أصرّ من خلالها أحمد على أنه عبر الحدود للبحث عن لقمة العيش.

7 أشهر قضاها أحمد في "سجن أورفا" ليُنقلَ بعدها إلى أحد السجون في لواء اسكندرون (TTB) "سجنٌ تدعوه الحكومة التركية بسجن الإرهابيين" كما يقول أحمد.

صادف والي الكثير من الكرد والعرب السوريين في ذلك السجن، ويقول عن ذلك "التقيت بالكثير من السوريين هناك، لقد أصابتني الدهشة عندما سمعتُ منهم التهم الموجهة لهم، فالغالبية منهم اعتُقل بسبب أغنية كردية قد سمعها، أو نشرَ صورة ً له بالزي الكردي الفلكلوري، أو شارك في إحدى الاحتفالات الشعبية الكردية، أو ندّدَ في مكانٍ ما بالتدخل التركي في الأراضي السورية، كل هذا يعتبر جُرماً في تركيا".

هذا ويلف الغموض مصير مئات السوريين المعتقلين في تركيا التي تصدّرت لائحة منظمة العفو الدولية لعام 2018 بشأن قمع الحريات وإذلال المعتقلين، والاعتداءات الجسدية والجنسية التي تشهدها المعتقلات، عدا أن المحاكم ليست عادلةٍ في إصدار الأحكام بحق المعتقلين، بحسب المنظمة.

يتابع أحمد البالغ من العمر 42 عاماً حديثه بالقول " لقد تعرضنا للتعذيب الجسدي لأكثر من مرة انتقاماً لمقتل الجنود الأتراك خلال عملية احتلال عفرين شتاء عام 2018، كانوا يتهموننا بأننا إرهابيون، كما وعرضوا علينا مراراً وتكراراً أن نتحول لجواسيس، نستطلع المعلومات من أقربائنا من داخل مقاطعة كوباني لصالح الحكومة التركية ولكننا رفضنا ذلك، وهذا ما جعل الأمور تزداد سوءاً بالنسبة للكرد داخل السجن من ناحية التعذيب الجسدي والنفسي".

قضى أحمد والي 3 سنوات في سجن (TTB) في لواء اسنكدرون، بعد معاناة استمرت 4 أعوام في جحيم أقبية السجون التركية، دون أي اتصال بالعائلة طيلة تلك المدة.

والدةُ أحمد التي انتظرت خبراً من ابنها الذي اختفى عن الوجود فجأة، تقول بأنها انتظرت سنواتٍ لتسمع صوت أحمد أو خبراً منه، حتى رأته قبل أسبوع من الآن دون أي سابق إنذار لتنهمر الدموع على وجنتيها من شدة الفرح.

(ج)

ANHA