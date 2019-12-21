​​​​​​​ساسة يرحّبون بقرار هيئة الداخلية بخصوص الوحدة الكرديّة

وأعلنت هيئةُ الدّاخليّة في الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريا عبر بيان 17 كانون الأوّل/ ديسمبر الحالي، السّماح للأحزاب المنضوية تحت سقف المجلس الوطنيّ الكرديّ بمزاولة عملها دون اتّباع أيّة إجراءات، وإسقاط جميع الدّعاوي القضائية بحقّ الشّخصيّات السّياسيّة في المجلس.

وحول هذا الموضوع، ألتقت وكالة أنباء هاوار بساسة من مكوّنات "كرد، عرب، سريان".

حيث رأت زلال جكر الرّئيسة المشتركة للهيئة التنفيذيّة في حركة المجتمع الديمقراطيّ البيان الصّادر عن هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية بخصوص فتح مكاتب مجلس الوطني الكردي في روج آفا بإيجابيّة.

وحول إسقاط الدّعاوي المرفوعة ضدّ أعضاء المجلس الوطنيّ الكرديّ إلى القضاء في شمال وشرق سوريا، أشارت زلال إلى أنّ هنالك نقطة يجب الوقوف عليها، متسائلة هل يا ترى تبادلت هيئة الدّاخليّة الآراء مع عوائل الشّهداء الّذين رفعوا دعاوي قضائيّة ضدّ شخصياّت في المجلس الوطنيّ الكرديّ أم لا؟

وأضافت: "رأي المجتمع مهمّ حول هذا الموضوع، لأنّه على أمل حدوث وحدة وطنيّة بين جميع التّيارات والأحزاب الكرديّة في الوقت الّذي تشهد فيها المنطقة حرب عالميّة ثالثة".

أكّدت زلال على أنّه من خلال التّكاتف الشّعبيّ يمكن التّصدّي للاحتلال و "لذلك يتطلّب من المجلس الوطنيّ الكرديّ تلبية الدّعوات الشّعبية للوحدة الكرديّة واعتبارها أساس عملها."

ومن جانبها رحّبت القياديّة في حزب الاتّحاد السّريانيّ اليزابيث كورية بهذه المبادرة، وقالت: إنّهم منذ البداية مع توحيد الصفّ الكرديّ، وجميع مكوّنات المنطقة.

وتمنّت اليزابيث أن يكون العام الجديد عاماً للتوافق ودرء الفتن بين مكوّنات المنطقة، وإحلال السّلام في سوريّا، والعمل سويّاً لبناء سوريّا ديمقراطيّة.

في حين عّبر شيخ عشيرة قبيلة الجبير الشّيخ راغب الفارس عن ارتياحهم للمبادرة الّتي أطلقتها قوّات سوريا الديمقراطية وتبعها هيئة الداخليّة لشمال وشرق سوريا بخصوص توحيد الصفّ الكرديّ، مشيراً إلى أنّ المنطقة تمرّ بمرحلة مصيريّة يتطلّب من جميع المكوّنات الوقوف صفّاً واحداً خلف قوّات سوريّا الديمقراطيّة لمواجهة الاعتداءات على المنطقة.

وأردف قائلاً: "نحنُ منذ بداية الحراك السّوريّ مع وحدة الصفّ الكرديّ الكرديّ، والكرديّ العربيّ مع المكوّنات الأخرى، وطالبنا ذلك مرّات عدّة".

واختتم الشّيخ راغب الفارس حديثه بالقول: بالوحدة الوطنيّة يمكننا الوقوف أمام المحاولات الهادفة لتشتيت المُجتمع.

(س إ)

ANHA