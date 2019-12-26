​​​​​​​ساسة ومثقفون يدعون الأحزاب الكردية لمواجهة مخططات إبادة الكرد

رغم تباين الانتماءات السياسية، إلا أن توحيد الصف الكردي هو المطلب الرئيس للشعب في كردستان، الذي يرى في الوحدة، السبيل الوحيد للخلاص من الاحتلال والحفاظ على وجوده.

ويرى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بمقاطعة الشهباء وليد دينغلي، أن وجود قوى محتلة على جغرافية كردستان قوّض جهود الوحدة.

ويقول دينغلي" الأسباب التي أعاقت توحيد الصف الكردي، هي وجود قوى محتلة على جغرافية كردستان، وسياسات الصهر والإبادة التي مارستها بحق الشعب الكردي".

ولفت دينغلي إلى أن القوى المحتلة لجغرافية كردستان، سعت عبر عدة وسائل إلى تصفية الكرد.

وشدّد دينغلي على أن المرحلة الراهنة، يجب أن تدفع الكرد إلى توحيد صفوفهم ، قائلاً "من الضروري التوحّد لإفشال مشاريع العدو تجاه الشعب الكردي".

وأكد دينغلي أن "القوى المحتلة لكردستان ورغم تناقضاتها إلا أنها تتفق، عندما تتعلق المسألة بالقضاء على تطلعات الشعب الكردي".

ومنذ الـ 9 من تشرين الأول من العام الجاري، يشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من الجيش الوطني السوري هجوماً على مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال عضو اتحاد المثقفين بمقاطعة الشهباء، عبد العزيز حمدوش "الهجوم على شمال شرق سوريا يهدف بالدرجة الأولى إلى إنهاء الوجود الكردي".

وأضاف حمدوش "الاحتلال التركي يسعى لإعادة تطبيق الميثاق الملي والهيمنة على أراضي واسعة من سوريا والعراق، وكانت قد احتلت جرابلس والباب وإعزاز وعفرين وسري كانيه وتل أبيض/ كري سبي".

ودعا حمدوش الكرد لتوحيد صفوفهم "لإفشال مشاريع العدو".

(م)

ANHA