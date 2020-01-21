​​​​​​​ساسة ومثقفون وأمهات الشهداء: وحدتنا دليل على قوتنا

وتدعو أوساط شعبية كردية إلى توحيد الموقف الكردي، ودعم مبادرات التوحيد التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية.

وفي هذا السياق تحدث عدد من ساسة ومثقفي عفرين المُهجّرين قسراً إلى مقاطعة الشهباء لوكالة أنباء هاوار.

الإداري في حزب سوريا المستقبل محمد بيرم، قال: إن المبادرة التي أعلنها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بهدف التقارب بين الأحزاب والشعب الكردي، محلّ تقدير واحترام، وعلى جميع الأحزاب والكتل السياسية العمل بجدية لإنجاح هذه المبادرة دون إعاقتها".

وتابع بيرم: "المرحلة التي نمرّ بها تفرض علينا توحيد الصفوف بعيداً عن المصالح الحزبية التي لا تخدم الشعب، وإنما العمل على خدمة الشعب والمحافظة على المكاسب التي تحققت في روج آفا بفضل تضحيات الشهداء".

وأكد بيرم خلال حديثه بأن بعض الأطراف السياسية تحاول إعاقة مساعي توحيد الصف الكردي، مشيراً إلى أن حالة التشتت

بين الشعب الكردي وعدم التوصل إلى الوحدة تصب بالدرجة الأولى في "خدمة العدو الذي يسعى منذ آلاف السنين إلى إنهاء الوجود الكردي".

بيرم أشار إلى أن الشعب الكردي يدفع ثمن الخلافات الحزبية، وناشد أبناء الشعب الكردي بالضغط على الأطراف السياسية والمطالبة بتوحيد صفوفها".

ومن جانبه أشار الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي لقمان جارو إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد فوضى عارمة من جميع النواحي، وأن بعض الدول المهيمنة تحاول كسر إرادة الشعب الكردي وطمس ثقافته منذ القدم، وإحداث تغير ديمغرافي في المنطقة.

وأضاف جارو "ننادي جميع الأحزاب والشعب الكردي عامة أن يوحدوا صفوفهم، خاصة في هذه الأوقات الحساسة".

واعتبر جارو أن تعدد وكثرة الأحزاب السياسية في أجزاء كردستان من أهم العوائق التي تواجه مبادرة توحيد الصف "ما أدى إلى تشتيت الصف الكردي وعدم التطرق للقضية الكردية".

أما العضوة في مجلس عوائل الشهداء خديجة علو ووالدة الشهيد انكيزك، فقالت: "إن العدوان الذي طال القضية الكردية لم يميز بين الأحزاب والانتماء السياسي وإنما طال الكرد جميعاً".

وأضافت "وحدتنا دليل على قوتنا، وإرادتنا في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء".

وناشدت خديجة علو باسم أمهات وزوجات الشهداء "جميع أبناء الشعب الكردي في الخارج والداخل السعي من أجل توحيد الصفوف وإنهاء أطماع العدو الاستعمارية في كردستان".

(ك)

ANHA