​​​​​​​ريف دير الزور: وحداتنا الهندسية تزيل مخلفات الحرب في أبو خشب

صباح اليوم وبحسب قوى الأمن الداخلي، أفاد أحد المواطنين في بلدة أبو خشب التابعة لريف دير الزور بوجود جسم مشبوه على الطريق العام للبلدة.

وفور تلقي البلاغ شكلت قوى الأمن الداخلي دورية وبالمشاركة والتنسيق مع خبراء المتفجرات, تم التوجه إلى المكان الواقع بالقرب من "جسر أبو خشب".

حيث تم فرض حزام أمني حول المكان، وقطع الطريق بشكل كامل حرصاً على سلامة المواطنين والمارة.

وبدأت الوحدات الهندسية بالكشف على الجسم، والمكان المحيط ليتبين لديهم بأنه "صمام قنبلة "من مخلفات الحرب، يبلغ وزنه ما يقارب الـ 40كغ، وتمكنت الوحدات الهندسية من إزالته بسلامة دون أية أضرار تذكر, ونقله الى مكان مخصص لإتلافه لاحقاً.

(ر ح)

ANHA