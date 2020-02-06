​​​​​​​روسيا: هجمات المتشددين ضد منشآتنا في سوريا تنطلق من مناطق سيطرة تركيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "إن هجمات المتشددين المستمرة ضد المنشآت الروسية في سوريا تنطلق من مناطق سيطرة تركيا وتستهدف الجيش السوري والمنشآت العسكرية الروسية".

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، "إن آخر اتصال بين الرئيسين الروسي والتركي، أكد أن لكل جانبٍ مجموعة من المخاوف الخاصة به فيما يتعلق بالوضع في إدلب".

وتابع بيسكوف قائلاً: "ما يقلق موسكو هو الأنشطة العدوانية لهذه الجماعات الإرهابية في إدلب، والتي تقع في نقطة تابعة لتركيا، فضلاً عن استمرار وتواصل هذه الأنشطة العدوانية لهذه الجماعات الإرهابية، والموجهة ضد القوات المسلحة السورية، وكذلك المنشآت العسكرية الروسية في سوريا".

ولفت بيسكوف إلى أنه لا توجد حالياً خططٌ لاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لكن من الممكن ترتيب مثل هذا الاجتماع سريعاً إذا لزم الأمر.

وبدورها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم، إن الوضع في إدلب يشهد توتراً خطيراً وتصاعداً للعنف في الفترة الأخيرة.

وأضافت إن خبراء عسكريين من روسيا ومن تركيا قتلوا في مناطق (خفض التوتر) في إدلب الشهر الماضي، مشيرة إلى أن "الإرهابيين شنوا أكثر من 100 هجوم في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي".

وتزداد حدة المعارك في محيط بلدة سراقب بريف إدلب, وسط توتر بين قوات النظام وتركيا, حيث قصفت طائرات النظام مطار تفنتاز بعد ساعات من تثبيت تركيا نقطة بداخله.

(ي ح)