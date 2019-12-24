​​​​​​​روسيا والنظام يصعدان في إدلب للاقتراب من الطريق الدولي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام تواصل عمليات التمهيد البري المُكثّف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على معرشمارين ومعرشورين ومعرشمشة بريف معرة النعمان، وسط قصف طائرات حربية روسية للمنطقة.

وتسعى قوات النظام بدعم ر وسي للاقتراب أكثر فأكثر من أوتستراد دمشق – حلب الدولي، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، حيث أصبحت المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات.

وسيطرت قوات النظام خلال الـ100 ساعة الماضية على 46 منطقة، وهي: أم جلال وأم التوينة والخريبة والربيعة والشعرة وبرنان وسحال والفرجة وأبو حبة والرفة والسرج وحران والصيادي وتل الدم وقطرة وتل الشيخ والبريصة ومزرعة العلي والبرج والحراكي والمنظار وتحتايا والهلبة والقراطي وكرستنة والتح والمعيصرونة وصقعية والصرمان وأبو مكي ومعراتة وفعلول والحديثة وأبو دفنه وتقانة وجرجناز والمتراوة وخربة السروني والبستان والمعصرة وخربة أرنبة ومسيبتة وأبو شرجي وبلقة وتلمنس والغدفة, بالإضافة لمزارع صغيرة.

وكانت قوات النظام وروسيا قد صعدتا من الهجمات على منطقة ما تسمى خفض التصعيد بعد فشل اجتماعات اللجنة الدستورية واجتماعات أستانا الأخيرة.

وتحدثت قوات النظام يوم أمس عن إمكانية تسليم معرة النعمان دون قتال وذلك بعد التهديد بمعركة كبرى في إدلب.

ويرى مراقبون بأن روسيا تسعى للضغط على تركيا بسبب مماطلتها في تنفيذ اتفاقيات أستانا وعدم حل مرتزقة جبهة النصرة بحسب التعهدات التركية السابقة.

(ي ح)