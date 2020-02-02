​​​​​​​روسيا تشكك بإمكانية تطبيق صفقة القرن الأمريكية

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم، إن صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف بيسكوف "توجد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي المتوافقة، ويمكن بالعين المجردة رؤية عدم توافق عدد من نقاط هذه الخطة مع قرارات مجلس الأمن".

وأوضح بيسكوف أن ردّة فعل فلسطين السلبية وتضامن عدد من الدول العربية معها في رفضهم لخطة ترامب، يجعل موسكو تشكّ في قابلية هذه الخطة للحياة.

وكان ترامب قد كشف عن خطته الموعودة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي تعرف بصفقة القرن.

(آ س)