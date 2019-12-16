​​​​​​​روسيا تتوقع السيطرة على إدلب قريباً والإسلاميون يهدون ليبيا لأردوغان

تطرّقت الصحف العربية اليوم, إلى الوضع في إدلب, بالإضافة إلى اتفاقية تركيا مع حكومة السراج, وإلى الأزمة في لبنان والعراق.

البيان: موسكو تُجدد الإعراب عن قلقها من وجود الإرهابيين في إدلب

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم في الشأن السوري عدة مواضيع كان أبرزها الوضع في إدلب, وفي هذا السياق قالت صحيفة البيان "أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أمس، عن قلقها بسبب وجود «الإرهابيين» في محافظة إدلب، مشيرةً إلى أن هؤلاء يُشكّلون تهديداً للجيش السوري والعسكريين الروس.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات مُتلفزة، إن «روسيا لا تزال قلقة بسبب وجود الإرهابيين في محافظة إدلب، وتتوقع تحريرها منهم".

وأضاف بيسكوف: «نحن لا نُخفي قلقنا إزاء بقاء المخاطر الإرهابية في إدلب، وحتى الآن لم نتمكن من فصل الإرهابيين (عن المعارضة المسلحة)، والإرهابيون يواصلون نشاطهم هناك، ويُشكّلون خطراً على الجيش السوري وعلى عسكريينا».

الإمارات اليوم: مشاورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تدخل الساعات الحاسمة

وفي الشأن العراقي قالت صحيفة الإمارات اليوم "تخوض الكتل السياسية في العراق مفاوضات اللحظة الأخيرة لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة الانتقالية، عقب استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، مطلع الشهر الجاري، وتأتي هذه المشاورات والاجتماعات في الوقت الذي تشهد بغداد وتسع محافظات تظاهرات واعتصامات غير مسبوقة في تاريخ العراق، للمطالبة بتغيير العملية السياسية، وتشريع قانون جديد للانتخابات لتشكيل حكومة جديدة.

ووجّه الرئيس العراقي برهم صالح، خطاباً إلى رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي، يطلب فيه إعلامه بالكتلة النيابية الأكثر عدداً، المُسجلة في الجلسة الأولى للمجلس، لغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل مجلس الوزراء، وفي الوقت الذي تسعى الكتل والأحزاب للبحث عن مرشح من داخل البنية السياسية الحالية، فإن المتظاهرين يطلبون مرشحاً مستقلاً من خارج العملية السياسية.

العرب: ليبيا هدية الإسلاميين لتركيا مقابل بقائهم في الحكم

وفي الشأن الليبي قالت صحيفة العرب "كشفت بنود الاتفاقية الليبية التركية الاستحواذ التركي على مقدرات ليبيا والهيمنة على قرارها السيادي لاسيما المتعلق بالمجال البحري.

ووصف مراقبون الاتفاقية التي نشرت بنودها وسائل إعلام محلية بـ”صك على بياض” يتيح لتركيا التصرف بشكل مُطلق عسكرياً في ليبيا، مقابل حماية حكومة الإسلاميين التي يرى هؤلاء أنها انتهت سياسياً لاسيما في ظل الجولة التي يقوم بها رئيس البرلمان عقيلة صالح لإقناع الدول بسحب اعترافها بحكومة “الوفاق”.

وتشير بنود الاتفاقية إلى إمكانية استخدام تركيا للأجواء الليبية وأراضيها والمياه الإقليمية تحت ذريعة التدريب والتعاون الأمني.

الشرق الأوسط: الحريري يُكلف اليوم رئيساً للحكومة... ومخاوف من عقبات تأليفها

وفي الشأن اللبناني قالت صحيفة الشرق الأوسط "تُفضي الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية اليوم، إلى تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بتأليف حكومة جديدة بأكثرية أصوات النوّاب في البرلمان، لتشكيل مهمة تأخذ على عاتقها مهمة استعادة الثقة الدولية بها، وتصالح الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتعيد ثقة الدول العربية والمجتمع الدولي بها، نظراً إلى أن مرحلة ما قبل الحراك تختلف عما بعدها.

في غضون ذلك, تواصلت المواجهات لليوم الثاني على التوالي في محيط مجلس النوّاب، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على المحتجين، مساء أمس، واستمرت الاحتجاجات في الشارع لليوم الستين على التوالي، تأكيداً على رفض السياسيين المسؤولين عن تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية".

(ي ح)