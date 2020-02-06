​​​​​​​روسيا تؤكد مواصلة العمل المشترك مع الإدارة الذاتية لإجلاء كافة رعاياها من المخيمات

وجاءت تصريحات مفوضة حقوق الطفل لرئيس الاتحاد الروسي آنا كوزنتسوفا(Anna kuznetsova)، خلال مؤتمر صحفي عُقد في دائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا، أثناء استلام 35 طفلاً من أطفال داعش، اليوم الخميس.

وحضر المؤتمر الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر، والناطقة باسم وحدات حماية المرأة نسرين عبدالله، ونائبتا هيئة المرأة في إقليم الجزيرة أفين قافور ودريا رمضان.

وحضر من الجانب الروسي مفوضة حقوق الطفل لرئيس الاتحاد الروسي آنا كوزنتسوفا.

وبعد استلام آنا كوزنتسوفا الأطفال من الإدارة الذاتية بشكل رسمي، شكرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نيابة عن بلادها, لتعاونها مع روسيا بصدد ملف أطفال مرتزقة داعش، وبيّنت أنهم سيواصلون العمل المشترك لإجلاء كافة رعايا روسيا الذي انضموا لصفوف داعش، والموجودين الآن في مخيمات مناطق الإدارة الذاتية.

وأشارت آنا كوزنتسوفا إلى أنهم تمكنوا من إجلاء كافة الأطفال من أصول روسية من العراق في وقت سابق، ونوّهت بأنهم الآن يسعون لإجلاء كافة الأطفال الروس في مناطق شمال وشرق سوريا وإعادتهم إلى روسيا، وقالت: "ليس أطفال روسيا فحسب بل جميع الأطفال الموجودين في المخيمات".

وأوضحت آنا كوزنتسوفا بأنهم أجروا مباحثات طويلة مع الإدارة الذاتية من أجل إجلاء أطفال عائلات داعش.

وتُعد هذه الدفعة من الأطفال والبالغ عددهم 35 طفل وطفلة هي الأولى التي تتم بشكل رسمي بين الإدارة الذاتية وورسيا الاتحادية.

وسلّمت حتى الآن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 208 طفلاً وطفلة و170 امرأة من أصول أجنبية لحكوماتهم بشكل رسمي، عبر وثائق وُقعت بينهم وبين الإدارة الذاتية، منها الحكومة الفنلندية والنروجية، والسودانية، وبلجيكية، واليوم الروسية.

(كروب/ أ ب)

ANHA