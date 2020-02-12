​​​​​​​رغم التعهدات  تركيا تستمر بدعم حكومة الوفاق

وتستمر تركيا في انتهاك الاتفاق الذي وصلت إليها الأطراف، وسائل إعلام محلية ليبية أفادت بأن تركيا أرسلت منظومة دفاع جوي إلى حكومة الوفاق في طرابلس.

ونشرت صوراً قالت: إن أحد ركاب الطيران المدني في مطار معيتيقة التقطها، تُظهر وجود منظومة دفاع جوي بالقرب من برج المراقبة، وأوضحت أنه تم تركيب منظومة دفاع جوي تركية من طراز "هوك" المضادة للطائرات.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، قال خلال مؤتمر صحافي سابق إن تركيا وحكومة الوفاق استغلتا الهدنة في طرابلس، وقامتا بتركيب منظومة دفاع جوي أمريكية في مطار معيتيقة، بالإضافة إلى إنزال أسلحة وآليات عسكرية ومرتزقة سوريين وتركمان إلى طرابلس.

يشار إلى أن منظومة هوك المضادة للطائرات التي ظهرت في الصور، هي ذاتها التي ظهرت في المقطع المصور، الذي نشره المسماري عن اختراق تركيا للهدنة وإنزال أسلحة في طرابلس.

إلى ذلك، نشر موقع متخصص بالتقاط صور عبر الأقمار الصناعية، صورة لطائرات مُسيّرة في العاصمة الليبية، ونشرت شركة "إميدج سات" على حسابها على تويتر، الأربعاء، لقطات تظهر طائرات مُسيّرة من طراز "بيرقدار" في مطار معيتيقة الدولي.

وأشارت إلى أن "مطار معيتيقة الدولي يستضيف طائرات تركية تابعة لحكومة الوفاق، من طراز بيرقدار TB2".

ويأتي هذا الدعم التركي الجديد لحكومة الوفاق دليلاً آخر على الانتهاكات التركية للمساعي الدولية الهادفة إلى وقف التدخلات في البلاد التي مزقتها الخلافات منذ سنوات.

(آ س)