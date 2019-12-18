​​​​​​​رسالة مصرية لمجلس الأمن.. اتفاقية أردوغان والسرّاج تنتهك القرارات الدولية

واعتبرت مصر في الرسالة التي وجهتها إلى مجلس الأمن أمس، أن مذكرتي التفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق خرقٌ لاتفاق الصخيرات المُوقّع بين الأطراف الليبية.

إلى ذلك، طالبت الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بتبعات التحديد البحري بين أنقرة و"الوفاق"، مُشددة بكل وضوح، على رفضها وعدم اعترافها بمذكرتي التفاهم الموقعتين في إسطنبول بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اللتين نصّتا على تحديد الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط وطبيعة التعاون العسكري بين الطرفين.

وأكّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء أن بلاده لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا بعد أيام من تلويح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.

وأضاف أنه "أمر في صميم الأمن القومي المصري".

وأثارت الاتفاقية المُوقّعة بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج غضباً إقليمياً ودولياً, واعتبر مجلس النواب الليبي ما قام به السراج بأنه خيانة عظمى.

(ي ح)