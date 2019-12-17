​​​​​​​ردود فعل مستمرة رفضاً للاحتلال التركي

تجمّع العشرات من أعضاء وعضوات اتحاد العمال أمام مبناه الكائن وسط مدينة الرقة، وأدلوا ببيان قرأته الرئيسة المشتركة للاتحاد إيمان عبد الهادي، حيث وضّح البيان في بدايته سياسة الفاشية التركية في دعم الفصائل الإرهابية المُتطرفة والتي تسببت في إطالة أمد الأزمة حتى دخلت عامها التاسع.

كما أشار البيان إلى المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي ومن معه من مرتزقة داعش وجبهة النصرة، وسياسة القمع والتهجير والتغيير الديمغرافي التي تُتبع في المناطق المحتلة، مديناً بأشد العبارات الصمت الدولي إزاء مجريات الأحداث في سوريا.

وفي ساحة الجمارك التي تبعد قرابة الـ 15 كم جنوب مدينة الطبقة تجمّع عدد من الفلاحين وأعضاء وعضوات اتحاد الفلاحين في الطبقة مُؤكدين خلال بيان لهم ألقته الرئيسة المشتركة لاتحاد الفلاحين حنيفة مقداد، تكاتفهم وتضامنهم مع مقاومة الكرامة التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية ضد الاحتلال التركي وداعش وجبهة النصرة، ومطالبين المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف المجازر التركية وتوطين الغرباء في المناطق التي احتلتها، والتي تسعى من خلالها تهجير السكان الأصليين لتغيير ديمغرافية المنطقة.

وادّعى أردوغان خلال تصريحات له منذ أيام أن غزوه لشمال وشرق سوريا جاء بناء على مطالب الشعوب هناك، مُبرراً أن بقاءه فيها مقرون بطلب الشعوب أيضاً.

وفي بلدة المنصورة شرقي الطبقة وتحديداً في دار الشعب وسط البلدة، أكّد الرئيس المشترك لاتحاد عمال الطبقة مصعب الواصل في بيان ألقاه بحضور عدد من عضوات وأعضاء الاتحاد، أن الشعوب السورية ترفض وبشكل قطعي وجود قوات الاحتلال التركي على الأراضي السورية مهما كانت المُسوغات والمُبررات.

وطالب مصعب الواصل خلال البيان جميع أطياف الشعب بالالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية، ودعم مقاومة الكرامة حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية من رجس تركيا وداعش وجبهة النصرة.

(كروب/ م)

ANHA