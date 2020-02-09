​​​​​​​رابطة نوروز تنظّم ندوةً في بيروت حول مفهوم حرّيّة المرأة

وأُقِيمت النّدوة في مركز رابطة نوروز الثّقافيّة الاجتماعيّة بالعاصمة اللّبنانيّة بيروت بحضور العشرات من الشّبيبة من أبناء الجالية الكرديّة في لبنان، وأُلقيت النّدوة من قبل مديرة العلاقات العامّة في جمعيّة المرأة الخيريّة الفلسطينيّة سعاد دياب عبد الرّحمن.

واستهلّت سعاد المحاضرة بشرح مفهوم حرّيّة المرأة، وقالت: "إنّ مفهومَ حُرّيّة المرأة يعني أنْ تمتلك المرأة كلّ ما يرتبط بجسدها ورُوحها وكلّ اختياراتها؛ كاختيار القرارات المُناسبة، ونمط الحياة الّتي تُريده، وتحديد هدفها وطُموحها في هذا العالم، وأنْ تكون مسؤولةً عن نفسها دونَ وِصاية أحد؛ أي أن تكون حُرّة بذاتها وإنسانيّتها مع مراعاة الأخلاق والقيم الإنسانيّة. حيثُ إنَّ حرّيتها هي أساس كونها إنساناً لا فرق بينها وبين الرّجل في ذلك، ولا شكَّ أنّ الحرّيّة هي حقٌّ من حقوق المرأة الّتي من الواجب أن تحصل عليه بشكلٍ كاملٍ دون تجزئة. إنّ من ينظرُ لتاريخ مفهوم الحرّيّة ومدى ارتباطه بحياة المرأة سيجدُ الكثير من الحقائق المؤسفة؛ فقد تعرّضت المرأة لظُلمٍ كبير في كثيرٍ من الحضارات".

وأشارت سعاد في ختام حديثها أنّ سلب حُرّيّة المرأة أمر غير مقبول، حيثُ إنّها فطرتها الّتي خُلقت عليها، كما أنّها قيمةٌ عظيمة منحها إيّاها الخالق، فإذا سُلبت منها؛ فستتوقُ لها، وستسعى بكلّ قدرتها لتحصيلها، كما أنّ الإفراط بحقّ الحُرّيّة مبعثٌ للخراب، إن لم تكتمل بالتّوعية.

واختتمت النّدوة بفتح باب النّقاشات والحوار مع الحضور للإدلاء بآرائهم حول موضوع المحاضرة.

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ANHA