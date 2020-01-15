​​​​​​​رئيس برلمان ليبيا يطالب الدول العربية بدور فاعل ضد تدخل تركيا في بلاده

وقال عقيلة صالح خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان العربي في القاهرة: "الاتفاق التركي مع السراج يهدف إلى دعم الميليشيات المسلحة واستكمال نهب ثروات ليبيا".

وأضاف رئيس البرلمان الليبي "استمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بالمجلس السياسي لا يصب في صالح الشعب الليبي, المجتمع الدولي نصّب مجلساً رئاسياً في طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا".

وأوضح في هذا السياق "مدة المجلس الرئاسي في طرابلس انتهت منذ فترة طويلة".

كما تساءل عقيلة صالح عن "أي إرث يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا؟"، متهماً إياه بإحياء "إرث الظلم العثماني في ليبيا".

وأكد أن "الميليشيات المسلحة الإرهابية تسيطر على مساحات كبيرة في طرابلس، وأن الجيش الليبي سيستكمل مهمته من أجل تحرير العاصمة الليبية"، متهماً المجلس الرئاسي الذي وصفه بالمنتهي الصلاحية، بـ"الارتماء في أيدي الميليشيات".

وشدد رئيس البرلمان الليبي، على أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي، مضيفاً أنه لا يحق لها إبرام اتفاقات سياسية دولية، وداعياً البرلمان العربي، المنعقد في القاهرة، إلى سحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي.

(ي ح)