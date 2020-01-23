​​​​​​​دول الجوار الليبي ترفض التدخل التركي وتناشد للحوار

يُعقد في الجزائر مؤتمر "دول الجوار الليبي" للبحث عن آخر تطورات ليبيا وإرسال تركيا مرتزقة إليها وذلك بعد نحو أسبوع من قمة برلين التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار في ليبيا، هذا ويشارك في الاجتماع، وزراء خارجية مصر، تونس، السودان، تشاد، مالي، والنيجر.

خلال المؤتمر، شدد وزير الخارجية الجزائري صبري بو قادوم، على أن قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا "ملزِمة"، خاصة ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة.

وأضاف أن الجزائر تتمسك بضرورة حلّ الأزمة في ليبيا دون أي تدخل خارجي، وقال: "ندعم مبدأ الحوار بين الليبيين كمقاربة لحل الأزمة التي تعيشها بلادهم".

من جانبه، جدّد وزير الخارجية المصري سامح شكري استنكار بلاده لقرار تركيا إرسال مسلحين إلى ليبيا.

وقال أيضاً الوزير المصري :"إن اتفاق تركيا مع رئيس حكومة طرابلس الليبية (فايز السراج) مخالف للتشريعات الدولية".

كما شارك وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس في المؤتمر، حيث قال: إن بلاده ستعمل على "لمّ شمل" كل الأطراف الليبية الراغبة في الحل السياسي.

(آ س)