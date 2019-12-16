​​​​​​​دفعة جديدة من نازحي الشمال السوري يخرجون من مخيم الهول

كانت إدارة مخيم الهول وبعد استكمال الأوراق المطلوبة، وكفالة وجهاء العشائر وفق قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد سيّرت الرحلة الـ 9 من رحلات العودة في الـ 8 من كانون الأول الجاري، وبلغ عدد العوائل 47 عائلة مُؤلفة من 207 شخصاً.

وفي هذا الإطار وتطبيقاً لقرار الإدارة الذاتية القاضي بضرورة إخراج أبناء الشمال السوري من مخيم الهول، أخرجت إدارة مخيم الهول الدفعة العاشرة من النازحين وهم من أهالي مدينة دير الزور.

وبلغ عدد العوائل التي خرجت 91 عائلة مؤلفة من 388 شخصاً من نساء وأطفال، ممن لم يكن لهم علاقة بمرتزقة داعش.

وخصصت إدارة المخيم عشرات السيارات لنقل النازحين، كما ستؤمن قوى الأمن الداخلي الحماية لهم إلى حين وصولهم لمجلس دير الزور المدني.

وأوضح إداريو المخيم أن الرحلات ستستمر إلى حين تمكن النازحين العودة إلى ديارهم بالتنسيق مع شيوخ العشائر.

(أ م/هـ ن)

ANHA